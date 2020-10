Nella classifica dei migliori titoli bancari italiani, ottenuta tenendo conto degli utili passati e futuri, del dividendo, della situazione finanziaria e della valutazione, Finecobank si colloca al quinto posto. Un aspetto negativo che contribuisce a penalizzare in classifica il titolo e la sua valutazione. D’altra parte negli ultimi anni Finecobank ha corso molto in Borsa battendo sistematicamente sia il settore di riferimento che il mercato italiano.

Quale futuro per il quinto miglior titolo bancario italiano secondo gli analisti? Il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 15%.

Che il futuro di Finecobank possa essere brillante si evince anche dai dati sulla raccolta di settembre che è stata positiva per 545 milioni di euro di euro, in rialzo del 176% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Da inizio anno, invece, l’aumento è stato del 46%.

Quale futuro per il quinto miglior titolo bancario italiano secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 22 ottobre invariato, a quota 11,57 euro, rispetto alla seduta del giorno precedente.

Nel breve periodo la tendenza in corso è ribassista, ma la cosa non deve preoccupare per due motivi. Il primo è che le quotazioni potrebbero scendere fino a un supporto in area 11,2 euro che già in passato ha frenato la discesa e fatto ripartire al rialzo la tendenza. Il secondo è che il prezzo di Finecobank si trova molto vicino a una resistenza (area 11,69 euro) rotta la quale si avrebbe un’inversione rialzista. Ci troviamo, quindi, in una situazione non critica.

Nel medio/lungo periodo, invece, la tendenza in corso è rialzista e c’è spazio per un potenziale rialzo del 60% rispetto ai livelli attuali. Per non restare incastrati in posizioni perdenti bisogna monitora il livello in area 10 euro in chiusura di settimana. Una chiusura inferiore a questo livello, infatti, farebbe girare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

