Quale futuro per Generali Assicurazioni dopo l’operazione su Cattolica?

La notizia delle ultime settimane che si è abbattuta sul settore assicurativo è l’entrata nel capitale di Cattolica Assicurazioni da parte del Leone di Trieste col 24% (I retroscena dell’accordo Cattolica-Generali: perché questa intesa s’aveva da fare). Fino ad oggi, però, gli effetti dell’operazione sono stati molto più positivi per Cattolica Assicurazione che per Generali Assicurazioni. Dalla chiusura del 24 giugno, infatti, la società che ha visto l’ingresso del socio forte ha guadagnato circa il 50%, mentre Generali Assicurazioni ha guadagnato solo il 5%. Tuttavia va notato che la prima reazione era stata abbastanza negativa.

Possiamo dire, quindi, che per il momento l’effetto dell’accordo è abbastanza neutrale per l’andamento delle quotazioni del colosso di Trieste. Sul big del settore assicurativo, infatti, la partita che potrebbe avere un impatto molto forte è quella che vede coinvolto Leonardo Del Vecchio per il controllo di Mediobanca e, conseguentemente, di Generali Assicurazioni (C’era una volta in Mediobanca: Leonardo Del Vecchio e l’operazione d’antan che punta alle Generali). Da questo punto di vista, però, non ci saranno novità almeno fino a quando Leonardo Del Vecchio non riceverà il via libera da parte della Bce per raddoppiare la sua partecipazione al 20% in Mediobanca.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Per quel che riguarda gli analisti, non si segnalano nuovi giudizi da inizio giugno. In media il consenso medio è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione inferiore al 10%.

Quale futuro per Generali Assicurazioni: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 6 luglio a quota 13,885€ in rialzo dello 1,01% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista, time frame settimanale, e ha raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 14,3064€. Il raggiungimento di questo traguardo ha determinato prese di beneficio che fino a ora non hanno scalfito l’impostazione rialzista.

D’altra parte sono ormai 6 settimane che le quotazioni si muovono all’interno del trading range 12,7318€-14,3064€. Solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura di settimana darebbe direzionalità alle quotazioni.

Gli obiettivi al rialzo sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, andrebbero ricalcolati a inversione ribassista acclarata.