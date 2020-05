Quale futuro per Brunello Cucinelli dopo l’abbandono del fondatore?

La notizia degli ultimi giorni, ma era stato già ampiamente annunciato, è che Brunello Cucinelli non è più il CEO del gruppo avendo lasciato il timone dell’azienda a due quarantenni, uno proveniente da Luottica e l’altro interno.

L’annuncio ufficiale c’è stato durante la presentazione dei conti 2019 che si è chiuso con ricavi netti pari a 607,8 milioni di euro, in crescita del 9,9% rispetto ai 553 milioni di euro del 2018, e un utile netto normalizzato pari a 49,3 milioni, in crescita del 7,1%.

Questi dati sono stati ben accolti dagli analisti. Due case di affari, infatti, hanno alzato il loro prezzo obiettivo per il titolo. Equita sim lo ha incrementato da 31,8€ a 34€, memtre Kepler Cheuvreux lo ha aumentato da 29,5€ a 32€.

Per quel che riguarda l’impatto del Covid-19 c’è stato, ma non ha provocato disastri. Nel primo trimestre dell’anno ricavi netti sono stati 156,7 milioni di euro, -2,3% a cambi correnti (-2,9% a cambi costanti) rispetto ai 160,4 milioni di euro al 31 marzo 2019. Pesanti arretramenti nei mercati europei (Europa -2,2%, Italia -13,9%) e asiatici (Cina -27,2%). Positivi nel Nord America (+9,5%) dove però il lockdown è stato attuato più tardi. Il dato del resto del mondo per il primo trimestre è +6,6%.

Quale futuro per Brunello Cucinelli secondo l’analisi grafica e previsionale?

Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 28 maggio in rialzo dell’8,35% rispetto alla chiusura precedente a quota 29,6€.

Con questa esplosione rialzista il titolo rompe con decisione la resistenza in area 28,45€ e si lancia verso il I° obiettivo di prezzo in area 36€. Va, però, notato che questa rottura deve essere confermata in chiusura di settimana. In questo caso avremmo un rialzo di circa il 20%. Gli obiettivi successivi sono ancora più ambiziosi con il II° collocato in area 48,217€ e la massima estensione rialzista che si trova in area 60€.

Chiaramente qualora la chiusura settimanale non dovesse confermare lo scatto al rialzo le cose si potrebbero mettere male per il titolo.

Quale futuro per il titolo allora? Ci sono tutti i presupposti per vedere il titolo nuovamente sopra i massimi storici in area 40€.

Approfondimento

Per gli articoli precedenti su Brunello Cucinelli e la scheda del titolo clicca qui.