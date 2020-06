Quale frutta e verdura posso mangiare con la buccia? Ecco cosa dice la scienza.

Mangiare la frutta o la verdura con la buccia è più comodo, si sa. Mettersi a pelare ogni cibo non è proprio il massimo del divertimento. E c’è sempre lo stesso problema. Buccia sì o buccia no? I nutrizionisti ci ricordano che le bucce della verdura e della frutta hanno molti benefici per il nostro organismo. Contengono infatti sali minerali, fibre e vitamine ottimi per il nostro corpo. Eppure, i dubbi rimangono. Quindi cerchiamo di capire quale frutta e verdura possiamo mangiare con la buccia. Ecco cosa dice la scienza, caso per caso.

Melanzane

Partiamo da una delle verdure che è possibile mangiare con la buccia. La melanzana infatti non ha bisogno di essere pelata per essere salutare. La buccia della melanzana contiene la nasunina, un potente antiossidante. È questo elemento a dare alla melanzana il colore che ha. Quindi per il vostro organismo sarà solo un beneficio mangiare la melanzana con la buccia. State solo attenti quando la lavate. Cercate poi di cuocerla sempre alla griglia.

Cucinandola in questo modo, la buccia rimarrà inalterata e voi potrete sfruttarne tutti i benefici.

Mele e pere

La buccia di questi frutti è ricca di fibra alimentare. La vitamina C è uno dei composti principali della buccia di mele e pere. In più, la scorza di questi due frutti, aiuta a modulare l’assorbimento intestinale e vi aiuterà a sentire meno fame!

Cercate di non togliere la buccia anche quando preparate dei dolci a base di mele o pere. Con la buccia, manterrete un gusto ottimo e in più tutti i benefici per il vostro corpo!7

Fate attenzione invece agli agrumi. Potete mangiare la loro buccia solo se l’etichetta del frutto riporta la frase “buccia edibile”.

Il magico trittico

Nella lista di frutta e verdura da mangiare con la buccia, si aggiungono pesche, zucchine e pomodori. La loro buccia può essere molto utile grazie a tutti gli antiossidanti che contiene. Soprattutto, parliamo del licopene e del betacarotene contenuto nel pomodoro. Quindi non pelate nulla! Mantenete la buccia e godetevi tutti i benefici!

Se proprio la peluria della buccia delle pesche non vi piace, lavatele per bene. Vedrete che dopo un minuto questo frutto sarà più che liscio che mai.

Peperoni

Iniziamo invece con i cibi che vanno mangiati senza buccia. Quella dei peperoni infatti causa a tanti difficoltà di digestione e non ha nessun grande beneficio.

Sarebbe meglio mangiare senza buccia anche le patate. Piuttosto cuocetele con la buccia, ricca di fibre e vitamina C, per poi rimuoverla a cottura terminata.

Attenzione alla buccia dei cachi: è pericolosa!

Evitate assolutamente la buccia del cachi. Non sarebbe affatto salutare per il vostro organismo. Piuttosto gustatevi la polpa di questo buonissimo frutto!

Ora sapete quale frutta e verdura possiamo mangiare con la buccia. Ecco cosa dice la scienza. E, si sa, la scienza non mente.