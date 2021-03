Se stiamo cercando una bevanda che ci aiuti a perdere peso, dovremmo vedere il limone oppure il tè verde? Sono ambedue molto usate a questo scopo, eppure quale fra queste 2 bevande molto famose e molto usate fa veramente dimagrire?

Dimagrire sgonfiandosi

Ci sono tre modi per “dimagrire” o almeno ritrovare un peso forma. Si può dimagrire, nel senso di sgonfiarsi, a causa dell’aria e del meteorismo presente nel nostro corpo. In questo caso l’alimento migliore è la radice di zenzero. Basta mangiarne un pezzetto, naturalmente sbucciata, o da aggiungere nelle minestre e nei legumi. Lo stomaco se ne gioverà non poco.

Dimagrire eliminando i liquidi in eccesso

Per drenare il nostro corpo e quindi favorire la diuresi, l’asparago è la pianta più indicata. Se ne può fare anche un decotto, che svolgerà ampiamente la sua funzione di eliminare i liquidi in eccesso. Molto spesso la ritenzione idrica è dovuta ad un’alimentazione in cui si fa uso eccessivo di sale. Possiamo eliminare i liquidi solo se siamo disposti a ridurre il sale.

Dimagrire bruciando i grassi con acqua e limone

È molto diffusa l’abitudine di bere acqua e limone al mattino per ottenere un effetto dimagrante. C’è chi consiglia un’acqua tiepida e chi invece a temperatura ambiente. Di fatto non c’è nessuna evidenza scientifica che l’acqua e limone faccia dimagrire. È vero però che apporta una serie di benefici al corpo che potrebbero favorire questo effetto.

L’acqua e limone favorisce e migliora la digestione, stimola il sistema immunitario, buona per la salute della pelle perché contiene vitamina C, stimola l’intestino, è un antisettico contro virus e batteri e ha anche diversi altri effetti benefici.

Il tè verde

Ma tra acqua e limone e te verde, quale fra queste 2 bevande molto famose e molto usate fa veramente dimagrire? Bere tè verde può avere degli effetti dimagranti e sono molti gli studi che l’attestano.

Il tè verde ha anche altre proprietà come essere un antitumorale e protettore del sistema cardiovascolare. Ma per una lettura sulle proprietà di questa preziosa bevanda si rimanda a questo articolo. Certamente il tè verde è la bevanda più indicata per perdere peso.