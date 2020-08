Quale è il miglior titolo petrolifero sul quale investire in ottica di lungo periodo?

Bella domanda dovendo scegliere il migliore in un settore come quello petrolifero che negli ultimi cinque anni ha fatto molto peggio del listini italiano. Basti pensare che in questo arco temporale il settore petrolifero ha perso oltre l’83,6%, mentre l’indice italiano ha perso il 39,4%. Una debacle che non ha risparmiato nessuno tra i tre titoli petroliferi quotati sul Ftse Mib 40: ENI, Saipem e Tenaris.

In questo articolo ci occuperemo di Tenaris che, allo stato attuale, è il migliore tra tutti i titoli del settore petrolifero di Piazza Affari.

Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%. Anche secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted flow, Tenaris è sottovalutata del 30% circa.

In un’ottica di investimento, quindi, la risposta alla domanda “Quale è il miglior titolo petrolifero sul quale investire in ottica di lungo periodo?” è Tenaris.

Le attese dell’analisi grafica e previsionale sul titolo Tenaris

Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 30 luglio in ribasso del 5,058% rispetto della seduta precedente a quota 5,058€.

Qualunque sia il time frame considerato la proiezione in corso su Tenaris è ribassista. Dobbiamo, quindi, cercare di capire quali siano i livelli di ingresso ottimali.

Sul giornaliero un supporto importante si trova in area 4,80€ e potrebbe essere un buon punto di ingresso. Tuttavia, la massima estensione del ribasso si trova in area 4,22€ e rappresenta il livello dove le probabilità di ripartire al rialzo si massimizzano.

Sul settimanale un supporto importante si trova in area 4,49€ e potrebbe essere un buon punto di ingresso. Tuttavia, la massima estensione del ribasso si trova in area 3,22€ e rappresenta il livello dove le probabilità di ripartire al rialzo si massimizzano.

Sul mensile solo il recupero immediato di area 5,3€ potrebbe fermare il ribasso in corso. In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino in area 2,17€ dove si potrebbe essere compratori per investimenti di lungo periodo.