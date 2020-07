Quale è il miglior titolo azionario italiano sul quale investire? Per rispondere a questa domanda siamo andati ad analizzare diversi aspetti che caratterizzano una società quotata in Borsa: la valutazione, gli utili passati e futuri, la politica dei dividendi, la situazione finanziaria. Ad ognuna di questa variabili è stata assegnato un punteggio massimo di sei per un punteggio totale di 30.

Banca Generali con 20 punti su 30 si è classificata al primo posto tra i migliori titoli italiani.

C’è, però, un aspetto che va valutato con molta attenzione. Allo stato attuale la valutazione di Banca Generali è un po’ tirata, per cui il titolo risulta essere o sopravvalutato o in linea con il suo prezzo obiettivo medio. Nonostante ciò, però, il consenso medio rimane Outperform. Vuol dire, quindi, che il titolo azionario è considerato un investimento dalle ottime prospettive, ma che forse questo non è il momento giusto.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Andiamo, quindi, a capire quali siano i livelli chiave da monitorare al fine di ottimizzare l’ingresso su Banca Generali.

Quale è il miglior titolo azionario italiano sul quale investire? Banca Generali: ecco i livelli di trading da monitorare

Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 22 luglio a quota 27,08€ in ribasso dello 0,07% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista ed è molto vicina al I° obiettivo di prezzo in area 27,69€. Poiché al raggiungimento di un obiettivo così importante sono possibili ritracciamenti, si consiglia di entrare al rialzo o alla rottura in chiusura di giornata di area 27,69€ oppure sul ritracciamento sul supporto in area 26,813€. In questo caso andrebbe inserito lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 26,286€.

Gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

La situazione su questo time frame è molto delicata. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono da settimane a contatto con la forte resistenza in area 27,073€ senza che riescano a superarla.

Diventano, quindi, sempre più probabili ritracciamenti in area 25,061€. Questo livello potrebbe essere un ottimo punto di ingresso. In alternativa aspettare una chiusura settimanale superiore a 27,073€ per puntare al III° obiettivo di prezzo in area 32,414€.

La rottura di area 23,8€ farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Nel lungo periodo non si vedono nubi all’orizzonte. Le quotazioni, infatti, sono dirette verso il I° obiettivo di prezzo in area 32,824€ e a seguire gli altri indicati in figura.

Solo chiusure mensili inferiori a 26,549€ indebolirebbero la struttura rialzista.

Approfondimento

Una banca che fa meglio del settore bancario e che sta dando potenti segnali rialzisti