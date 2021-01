Una domanda che si pongono spesso le persone che acquistano il detergente per la lavatrice è quale fra quello in polvere o liquido lava meglio. Alcuni preferiscono il sapone in polvere e altri il detergente liquido, ma quali sono le differenze? Vediamo così quale detergente lava meglio in lavatrice ed è più sicuro per la salute.

Alcune differenze sul lavaggio

In genere è possibile trovare alcune differenze fra i due prodotti. Lavando gli stessi tessuti bianchi con delle macchie dovute a caffè, ketchup e altro, si è visto che il detersivo in polvere le elimina meglio senza lasciare aloni.

Se si passa al capo colorato, invece il risultato è a favore del detersivo liquido, perché rispetta meglio i colori.

Quale detergente lava meglio in lavatrice ed è anche più sicuro per la salute?

A differenza dei detersivi in polvere, quelli liquidi hanno come base l’acqua. Per questo motivo risultano più ricchi in sostanze conservanti. Una fra le più usate è il Benzisothiazolinone che è anche un potente antibatterico.

Questa sostanza chimica, però, provoca allergie ed è tossica per l’ambiente. Purtroppo stando ai dati del consumo sui detersivi, quelli liquidi sono i preferiti rispetto ai detersivi in polvere.

A contatto con la pelle

Da qualche tempo il Benzisothiazolinone è stato messo sotto esame per i prodotti di bellezza come le creme. Ma è presente anche nei detersivi, soprattutto liquidi, smacchianti, deodoranti d’ambiente, ammorbidenti ecc. È possibile tracciarlo in etichetta dove può prendere diversi nomi oltre al suo specifico: IPX, Proxan, Proxel, Proxel PL, Nipacide BIT, Mergal BIT.

Fra i vari detergenti abbiamo gli ammorbidenti, che per loro caratteristica non si eliminano con il lavaggio, ma restano nei tessuti proprio per via della loro funzione di ammorbidire e profumare.

Possiamo avere così dei capi che potrebbero essere fonti di eventuali allergie da contatto. Come anche è il caso per i diffusori d’ambiente.

Preferire le alternative ecosostenibili

In genere se si ha un’allergia ci si reca dal medico di fiducia, che normalmente prescrive degli antiallergici. Ma se non si elimina la causa che provoca l’allergia, questa probabilmente ritorna. Per questo motivo è importante capire quali possono essere tutte le cause che possono scatenare un’allergia ed eliminarle.

Ci sono molti prodotti alternativi ed ecosostenibili che non fanno uso di questa sostanza, rispettano l’ambiente e non creano problemi alla persona.

Chi è interessato all’uso di prodotti buoni per la salute e l’ambiente, può leggere questo articolo che riguarda la carta igienica.