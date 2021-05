Tra i piccoli risparmiatori serpeggia, malcelato, questo piccolo grande dubbio. Ossia i mercati hanno imboccato per sempre la strada del rialzo oppure un crollo è atteso da qui a giorni? E laddove così fosse, quando potrebbe avverarsi?

Entriamo nel vivo, cercando di capire quale destino attende i soldi del piccolo risparmiatore investiti in titoli di Borsa, quando sui mercati le azioni collasseranno.

Chi ha più da temere di un eventuale collasso dei mercati e titoli di Borsa

Per rispondere al quesito ci vorrebbero poteri divinatori, che noi non possediamo. Quali eventi allora potrebbero determinare il bello e il cattivo tempo delle Borse da qui al futuro prossimo?

Una prima circostanza rimanda alle aspettative degli operatori finanziari, definiti “esuberanti” dalla stessa BCE.

Un monito contenuto nel recente Rapporto sulla stabilità finanziaria in cui si evidenzia la dicrasia tra i rally di Borsa malgrado il rialzo dei rendimenti americani. E, più in generale, il calo del mercato obbligazionario globale. Un trend, continua la Banca centrale, che cozza con i fondamentali economici, ritenuti ancora deboli.

Nasce da qui il monito BCE contro i possibili tentavi di riprezzamento del rischio (repricing) che potrebbero dar vita ad accese fasi di volatilità dei mercati.

Collasseranno i mercati obbligazionari o i titoli delle Borse?

Il Rapporto avverte quindi contro possibili e brusche correzioni dei mercati, specie sui titoli obbligazionari ad alto rendimento in Europa.

Quelli dell’Italia vi rientrano, considerato lo spread italiano tra i più alti tra le economie del Vecchio Continente. In quest’articolo spieghiamo gli attuali maggiori rischi connessi ai titoli di Stato.

Pertanto, continua l’Istituto guidato da Christine Lagarde, in Europa i rischi legati alla stabilità finanziaria “restano elevati”. Il monito è poi più forte per i Paesi dove le aziende hanno fatto maggior ricorso al debito nell’anno della pandemia. In questi casi non si può escludere a priori “tassi d’insolvenza considerevolmente più alti” rispetto all’era pre-Covid.

L’ultimo passaggio di cui sopra è molto interessante, anche con riferimento al nostro Paese.

Molte imprese nel 2020 hanno aumentato la loro esposizione debitoria (grazie alla garanzia sovrana), pur di sopravvivere. Ma il ritorno alla normalità implicherà il ritorno alle condizioni di mercato. Ossia zero sussistenza centrale e pieno ritorno ai regimi di mercato.

Quante aziende potrebbero non reggere alla sfida dell’arena economica e non farcela? Ricordando che in questi casi un’azienda che fallisce implica un debito in banca non onorato e tanti lavoratori a spasso senza reddito.

Scenari che fanno paura solo a immaginarli, ma che moltiplicati per eventuali grossi numeri potrebbero causare disastri anche in Borsa. In casi simili, quale destino attende i soldi del piccolo risparmiatore investiti in titoli di Borsa, quando sui mercati le azioni collasseranno?

Quali fattori macro tenere maggiormente in considerazione?

Questi, dunque, i principali elementi che il piccolo risparmiatore in azioni deve tenere in considerazione. Poi aggiungiamo l’inflazione che, entro certi limiti, sarà comunque “benevola”: sarà il segno infatti della ripresa economica.

Ancora, per l’Italia la domanda aggregata beneficerà anche dei fondi del Recovery Plan. In generale, l’augurio è che anche questi fondi possano servire da un lato ad aiutare le aziende a non licenziare quando il relativo divieto cadrà. Dall’altro, che possano creare nuova occupazione, nuovi modelli di business ed accrescere la produttività del Paese. Sarebbe il miglior investimento del Paese per il suo futuro.

Dalla combinazione di tutte queste macro variabili, nazionali e non, dipenderà il futuro dei mercati, il trend di Borsa e il destino dei soldi qui investiti.

Ecco esposto, in sintesi, quale destino attende i soldi del piccolo risparmiatore investiti in titoli di Borsa, quando sui mercati le azioni collasseranno. Per una lettura grafica del Ftse Mib di medio periodo si rimanda alla lettura del seguente articolo.