Per lo shopping senza rischi, quale carta di credito è sempre più sicura per comprare online e nei negozi? In merito c’è da dire, prima di tutto, che negli ultimi anni gli strumenti e i servizi di pagamento tramite moneta elettronica sono diventati sempre più sicuri anche grazie all’evoluzione tecnologica.

Con la conseguenza che le carte di credito, rispetto al passato, sono decisamente più difficili da clonare. Così come per i malintenzionati è sempre più difficile mettere a segno delle frodi tramite l’utilizzo indebito delle carte di credito.

Quale carta di credito è sempre più sicura per comprare online e nei negozi

Detto questo, chi sceglie la carta di credito per gli acquisti sul web, e presso gli esercenti fisici, dovrebbe utilizzare, di conseguenza, sempre strumenti di pagamento di ultima generazione.

E precisamente non solo quelli che permettono di pagare anche senza strisciare la carta. Ovverosia quelli che sono abilitati alla tecnologia contactless. Ma anche le carte di credito dotate di tecnologia cosiddetta Chip & PIN. E questo rispetto alle vecchie carte di credito con la banda magnetica.

E se l’evoluzione tecnologica permette di fare shopping con le carte avvantaggiandosi di un alto livello di sicurezza, in realtà pure il titolare della carta deve essere sempre attento. E accorto al fine di schivare ogni minaccia.

Per quanto la carta di credito sia tecnologicamente avanzata, infatti, la sicurezza è sempre a rischio quando si acquista da siti Internet che non sono affidabili. Così come sarebbe madornale l’errore di tenere annotato il codice PIN nello stesso portafoglio dove si tiene la carta di credito.

Ma i rischi di frode sulle carte di credito non finiscono qui. In quanto per acquisti online sicuri è necessario che il computer o lo smartphone siano protetti. Ovverosia con l’installazione di un software antivirus sempre aggiornato all’ultima versione.

In ultimo, ma non in ordine di importanza, molte frodi sulle carte di credito vengono messe a segno tramite phishing via e-mail. Per evitare tipiche truffe via posta elettronica basterà leggere questo interessante articolo.