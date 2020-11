Chi ha a disposizione solo mezz’oretta al giorno per allenarsi spesso si chiede: quale attività fa bruciare più calorie in 30 minuti? Gli scienziati svelano la risposta.

Lo studio dell’Harvard Medical School

Quale attività fa bruciare più calorie in 30 minuti? La risposta viene da uno studio realizzato dai ricercatori dalla prestigiosa Harvard Medical School. Gli esperti hanno pubblicato una tabella che illustra quante calorie è possibile bruciare con diverse attività. La particolarità è che lo schema non riguarda solo gli sport. Ma anche i gesti che si compiono nella vita di tutti i giorni. Così, è emerso che occuparsi della propria casa e famiglia è un ottimo modo per bruciare calorie.

Nel fare la spesa con un carrello, per esempio, si bruciano fra le 105 e le 155 calorie ogni mezz’ora. Lanciarsi in giochi scatenati con i figli brucia fra le 150 e le 222 calorie. Le pulizie più impegnative richiedono molta energia: per lavare l’auto o le finestre ogni 30 minuti si bruciano 135-200 calorie. Anche camminando si possono bruciare calorie: è però necessario seguire questi trucchi.

Come bruciare più velocemente calorie facendo sport

Per quanto riguarda l’attività fisica, gli esperti della Harvard Medical School distinguono fra gli sport veri e propri e gli allenamenti che si possono fare in palestra. Ecco la classifica per quanto riguarda gli sport, con le calorie che è possibile bruciare in mezz’ora:

a) arrampicare (330-488 calorie);

b) nuotare a farfalla o a stile libero (330-488 calorie);

c) pallamano (360-533 calorie);

d) ciclismo (sopra i 32 km/h, 495-733 calorie);

e) corsa (sopra i 16 km/h, 495-733 calorie).

Invece, per quanto riguarda la palestra, qual è il modo migliore per impiegare mezz’ora di allenamento?

Ecco la top 5 degli esercizi

a) vogatore (255-377 calorie);

b) ellittiche (270-400 calorie);

c) simulatore di sci (285-422);

d) aerobica o step ad alta intensità (300-444 calorie);

e) cyclette (315-466 calorie).

Non resta che scegliere la propria attività preferita e iniziare a muoversi!