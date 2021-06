La stagione estiva è cominciata e probabilmente abbiamo già fatto gli acquisti per la famiglia necessari per andare in vacanza. Solari, ciabattine, copricostumi, cappellini e tutto quello che serve per affrontare sole e caldo nei prossimi due mesi. Se in famiglia c’è anche un cane, sarà bene pensare anche a lui e chiederci se per caso non possiamo acquistare qualcosa ad esempio un accessorio o un gioco che lo aiuti in questo periodo, anche se rimaniamo in città.

Quale accessorio comprare a prezzi anche convenienti per rendere migliore e felice l’estate del nostro cane e animali

Ecco di seguito un breve elenco degli accessori per animali più venduti durante la stagione estiva. I prezzi non sono alti e la spesa e contenuta ma vediamo perché sono tanto utili.