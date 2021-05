Molte persone passano la maggior parte della propria giornata seduti alla scrivania. In azienda oppure a casa quando si tratta di smart working. L’attività fisica è messa un po’ da parte. Ma è davvero impossibile coniugare allenamento e lavoro? Assolutamente no!

Qualcuno penserà che è inverosimile e folle ma dimagrire e restare in forma semplicemente stando seduti davanti al computer è davvero possibile.

Allenarsi a casa è un must

Al giorno d’oggi allenarsi comodamente a casa senza andare in palestra è davvero un must. Basta reinventare i propri spazi e vedere gli oggetti quotidiani sotto una nuova luce.

In questo articolo, però, si parlerà di un tipo di allenamento ancora più clamoroso. Una batteria di esercizi che si possono svolgere durante le attività quotidiane.

Qualcuno penserà che è inverosimile e folle ma dimagrire e restare in forma semplicemente stando seduti davanti al computer è davvero possibile.

Degli esercizi che si possono svolgere davanti al computer

Certo, stare semplicemente seduti davanti al computer non aiuta a restare in forma. Esistono, però, degli esercizi semplici ed efficaci che fanno al caso nostro. La particolarità è che si possono svolgere davanti allo schermo del computer mentre si legge qualcosa o si lavora. Ci si concentrerà soprattutto su attività aerobiche che ci aiutano a tenere alti i battiti cardiaci e ci possono far dimagrire.

Jumping jack

In primis troviamo i jumping jack. Nella versione normale essi consistono nel divaricare le gambe e alzare le braccia in maniera ritmica. Tale movimento si può eseguire anche da seduti.

Corsa da seduti

Anche la corsa sul posto si può eseguire dalla scrivania. Magari mentre si prepara una presentazione per il lavoro. Bisogna semplicemente mettersi sulla punta della sedia e mimare il gesto della corsa.

Pugni a vuoto

Bisogna allenare anche la parte superiore del corpo. Niente paura. Tranquillamente seduti davanti al computer ci si pone di fronte allo schermo con la schiena dritta. Ci troviamo abbastanza distanti dallo schermo stesso. A questo punto si tirano dei pugni a vuoto. Più veloci sono, meglio è.