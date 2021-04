Qualcuno diffonde fake news, qualcun altro ha paura di questo elettrodomestico ma i pericoli sono solo nell’uso non corretto. Ci riferiamo all’utilizzo del microonde che è ormai molto diffuso.

Quasi in tutte le case né è presente uno data la sua grande utilità.

Impiegato per scongelare e cuocere tanti alimenti, e molti sono dotati anche della funzione grill e a vapore.

La cottura si basa sull’azione di onde elettromagnetiche ad altra frequenza.

Queste onde creano attrito nelle molecole d’acqua contenute nel cibo, il cui movimento permette il riscaldamento del cibo stesso.

Le molecole quindi permettono un processo di conduzione quasi cinque volte più rapido rispetto ai forni tradizionali.

Gli studi hanno quindi assicurato che non c’è alcun rischio di nocività e quindi è totalmente sicuro.

Importante ricordare alcune caratteristiche del microonde e la dovuta cautela del suo utilizzo.

Possibili danni alla salute causati dal microonde potrebbero derivare esclusivamente da un suo uso non corretto.

Fondamentale è cercare di evitare di riscaldare più volte uno stesso cibo, rischiando di innescare la formazione di processi chimici dall’effetto cancerogeno.

L’utilizzo del microonde richiede anche grande attenzione per la scelta dei contenitori.

I contenitori di plastica non sono sempre adatti per riscaldare, cuocere o scongelare alimenti.

È richiesta anche una giusta manutenzione dell’apparecchio al fine di garantire il corretto utilizzo dello stesso.

Nel caso in cui il microonde fosse danneggiato, quindi guasto, utilizzandolo per tanto tempo non in buone condizioni potrebbe causare qualche problema.

Ma nulla a che vedere con le fake news dei social che etichettano il microonde come un apparecchio capace di rendere il cibo radioattivo.

Ovviamente ci deve essere sempre una certa cautela nel suo impiego. Ad esempio, per la cottura di una fetta di carne molto grossa, potrebbe non eseguire una cottura perfetta lasciando la zona centrale leggermente cruda.

In ogni caso ecco la verità sul rischio della presunta nocività del microonde.

È un elettrodomestico quindi sicuro al 100%, con grandi vantaggi come la possibilità di scongelare molto rapidamente e di riscaldare il cibo senza sporcare padelle.

E soprattutto garantisce grande sicurezza per la conservazione del valore nutritivo degli alimenti.