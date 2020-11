Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’unica bottiglia di vino che vale la pena d’aprire e bere subito è quella per festeggiare a mezzanotte l’entrata dell’anno nuovo. Per le altre se si vuole assaporare veramente il gusto originale del vino bisogna affidarsi ad un’altra procedura. Ecco perché qualcuno commette l’errore imperdonabile di bere subito il vino dopo aver aperto la bottiglia.

Decantare la bottiglia

Quando i vini non erano ancora pastorizzati ma naturali, si formava al fondo della bottiglia del sedimento. Al momento di aprirla, il vino si decantava, filtrandolo e versando il contenuto in una specie di brocca detta decanter oppure in un’altra bottiglia. Il vino era così pulito dai sedimenti e si poteva servire a tavola.

Ma c’era e c’è anche un altro motivo per decantare il vino. Quando si apre la bottiglia di vino, soprattutto se è già da qualche anno in bottiglia, è necessario che il vino ritorni a respirare aria. Il vino così si ossigena e comincia ad arricchirsi di tutti i suoi sentori, fino allora assopiti all’interno della bottiglia. E ci si accorgerà che non è la stessa cosa bere subito una bottiglia di vino appena aperta, dal farla prima decantare. È tutta un’altra sinfonia.

Come decantare senza decanter

Se non si possiede un decanter allora si può procedere nel seguente modo.

Innanzitutto va detto che i vini che più necessitano di essere decantati sono i rossi, e in particolare quelli che dormono in bottiglia già da qualche anno. Meno i bianchi e tanto meno gli spumanti e quelli con le bollicine.

Si apre la bottiglia un’ora prima che venga servita a tavola. Al momento dell’apertura, si versa il vino in un bicchiere da tavola che poi sarà consumato al momento del pasto. E la bottiglia la si lascia senza tappo a prendere aria. Passata l’ora o due sarà pronta per essere gustata.

Un altro sistema. Qualcuno commette l’errore di bere subito il vino dopo aver aperto la bottiglia

Nel caso in cui si sia arrivati tardi e non si avesse più tempo di attendere, allora si versa il contenuto della bottiglia in una caraffa, e poi lo si riversa sempre molto dolcemente nella bottiglia, ripetendo l’operazione un paio di volte, in modo che tutto il vino sia ossigenato subito. Metodo poco ortodosso, ma sortisce il suo effetto. Ecco perchè qualcuno commette l’errore imperdonabile di bere subito il vino dopo aver aperto la bottiglia.

Ed ecco qualche consiglio per gustare appieno la bontà di una bottiglia di vino ed anche su come scegliere un buon vino per le feste.