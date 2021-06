I grafici dei prezzi dicono che qualcosa che potrebbe cambiare il destino delle azioni Banca Intermobiliare sta per accadere. A questo cambiamento potrebbe sicuramente contribuire l’aumento di capitale di cui abbiamo già parlato in un precedente report (clicca qui per leggere) e che nei piani dell’azienda dovrebbe essere funzionale all’implementazione delle iniziative di rilancio del gruppo delineate nel Piano strategico 2020-2025.

I dati relativi al primo trimestre non sono stati positivi e la situazione si può riassumere come segue. La perdita consolidata del gruppo, dopo la determinazione delle quote di pertinenza dei terzi, risulta pari a 4,9 milioni di euro a fronte di una perdita di 2,2 milioni di euro nel primo trimestre 2020.

Dal punto di vista dei fondamentali non arrivano buone notizie, visto che qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato.

L’unico aspetto veramente positivo è legato alla solidità finanziaria della società. Anche a fronte di risultati negativi, infatti, sono stati effettuati interventi che consentono il mantenimento di un Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) pari al 20,80%.

Qualcosa che potrebbe cambiare il destino delle azioni Banca Intermobiliare sta per accadere: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo Banca Intermobiliare (MIL:BIM) ha chiuso la seduta del 8 giugno in area 0,0424 euro in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma dopo quattro settimane durante le quali le quotazioni sono rimaste bloccate all’interno del trading range 0,0412-0,0431 euro la svolta potrebbe essere vicina. Una chiusura esterna a uno di questi livelli, infatti, potrebbe finalmente dare una svolta alle quotazioni. Da notare che, mentre lo Swing Indicator è in posizione neutrale, il BottomHunter sta per dare un segnale rialzista. In questo caso il titolo potrebbe partire al rialzo almeno verso area 0,05 euro. Questo livello, come vedremo sul time frame mensile, è molto importante.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Per il lungo termine due sono i livelli da monitorare: 0,0194 euro e 0,0514 euro, quest’ultimo potrebbe essere un obiettivo del rialzo sul time frame settimanale.

Solo una chiusura mensile esterna a uno dei due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Gli obiettivi di entrambi i possibili scenari sono indicati nella figura seguente: linea continua scenario rialzista, linea tratteggiata linea tratteggiata.