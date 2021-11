La presenza di un figlio è una gioia anche se comporta molte responsabilità. Vederlo crescere, fare i primi passi, sentire le sue prime parole sono emozioni davvero grandi. Preoccuparsi se piange, se prova del dolore, capire cosa è bene fare sia nell’igiene che nella sua alimentazione, e tanto altro, fanno parte delle cure che ogni genitore è tenuto a dare. La casa è il posto dove avviene tutto questo. La sua cameretta è la stanza più dolce e magica, ma anche le altre possono essere vissute dai bambini come un mondo da esplorare. Purtroppo ogni angolo può riservare dei pericoli per i piccoli ed è bene fare molta attenzione.

Qualche utile consiglio per mettere in sicurezza la cucina quando ci sono bambini in casa

Piano cottura: quando non si usa, chiudere il rubinetto del gas e abbassare il coperchio o mettere un copribruciatore. Se si sta cucinando, non distrarsi e spostare i manici di pentole e padelle in modo che non sporgano. Esistono anche delle barriere che racchiudono tutto il piano in modo da evitare l’accesso alle mani dei bambini. In commercio si trovano anche coprimanopole e blocca forno.

Detersivi, vasetti di vetro, bottiglie di olio e aceto: conservarli chiusi all’interno dei mobili e bloccare le ante con elastico o un fermo adatto. Meglio, comunque, evitare di porre quegli oggetti in ripiani bassi.

Coltelli, elettrodomestici vari: vale lo stesso discorso, meglio conservarli in luoghi inaccessibili e ben chiusi. Per quanto riguarda frullatori, macchina del pane, friggitrice e altri apparecchi da cucina, staccare sempre la spina quando non vengono usati e sorvegliarli quando sono in funzione.

Tavoli, mobili: se ci sono spigoli, meglio coprirli con gommini adatti. Se non si hanno a disposizione, si potrebbe utilizzare qualcosa come una stoffa imbottita o del polistirolo da applicare nei punti pericolosi.

Sedie e sgabelli: se messi vicino al piano da lavoro o a finestre rappresentano un serio pericolo. In casi estremi, potrebbero essere legati a un tavolo con della corda o delle cinghie o elastici.

Qualche altro consiglio

Pulsanti della lavatrice e della lavastoviglie: si possono coprire i tasti con un cartoncino da fissare col nastro adesivo. In questo modo il bambino non potrà pigiarli.

Sacchetti di plastica, borse per la spesa: meglio riporli in luoghi nascosti.

Se i bambini sono ancora molto piccoli, l’ideale sarebbe tenerli in stanza con noi ma nel box con dei giocattoli che possano tenerli impegnati. Quelli più grandi si possono coinvolgere in una preparazione, come mescolare degli ingredienti in una ciotola o sbucciare piselli oppure impastare la pizza.

In conclusione, è bene seguire qualche utile consiglio per mettere in sicurezza la cucina quando ci sono bambini in casa. In questo modo si possono prevenire molte spiacevoli conseguenze.