Potersi permettere abiti firmati sempre nuovi è un sogno. Ma anche se si guadagna bene, spesso non si ha voglia di spendere troppi soldi nel vestiario. Magari perché sembra uno spreco, o perché si preferisce cambiare spesso stile. Quindi quei capi costosi dopo un po’ stufano e si vuole passare ad altro. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di qualche trucco per essere sempre stilosi.

Qualche trucco per sembrare chic e alla moda senza spendere un patrimonio

Primo tra tutti, il trucco che può sconvolgere completamente l’armadio è comprare vintage. Il vintage, al contrario di quel che si pensa non significa usato. O meglio è usato, ma di qualità. Non un capo di seconda mano fatto di tessuto sintetico. Il vintage ha trovato nuova vita in questi anni. Esistono negozi specializzati in tutte le città. E non solo sono nate tante applicazioni e siti web che permettono a tutti di acquistare capi vintage. Così ci si può permettere una borsa di Gucci a metà prezzo. Attenzione solo a verificarne l’originalità. Spesso il servizio di autenticazione è compreso nei servizi dell’applicazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Attenzione ai tessuti

Il tessuto fa la differenza in ogni capo. Non è detto che un abito costoso sia di un buon tessuto. Magari si paga solo il marchio. Meglio controllare le etichette della composizione. Evitare quanto più possibile il sintetico. Si vede che è un capo un po’ economico. Scegliere cotone o lana. Anche un mix va bene. L’importante è che la percentuale di poliestere sia piuttosto bassa. E quel capo resisterà anni senza rovinarsi.

Comprare per outfit

Comprando i capi con già in mente come abbinarli è un grosso risparmio. Di tempo e denaro. Se si compra una giacca blu, ma non si ha nulla da abbinare, si dovranno spendere altri soldi. Se si prende di un colore neutro è meglio. Così ci si può permettere di spendere qualcosina in più abbinandola a capi già nell’armadio. E non spendere tanti soldi ogni volta che si fa shopping.

Una bella borsa cambia tutto

Un capo in cui investire soldi. Una bella borsa di design eleva ogni outfit. Per questo comprare un secchiello di Valentino o una Prada conviene. In più, sono borse che non perdono valore col tempo. Se si vuole rivendere come vintage, ci si può riprendere qualcosa. Senza avere l’impressione di aver speso tanti soldi a averli sprecati.

Scegliere i colori che valorizzano

Ormai l’armocromia la conoscono tutti. Utilizzando colori adatti all’incarnato, si avrà sempre un aspetto impeccabile. Mai spento. Molto più semplice avere un’aurea di raffinatezza nel colore che ci sta meglio. Se non si vuole rivolgersi a un esperto, si può andare per tentativi. Controllando sul web quali sono i colori per capire di che stagione si è.

Ecco quindi qualche trucco per sembrare chic e alla moda senza spendere un patrimonio. L’apparenza a volte inganna. Ma altre volte dei piccoli errori fanno sembrare sciatte anche le persone più raffinate.

Approfondimento

Per avere un aspetto sempre curato bisogna assolutamente evitare queste 5 cose