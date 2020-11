Appena usciti dal parrucchiere i capelli sono splendidi e lucenti. La nuova tinta è dai colori brillanti. Ma dopo qualche shampoo inizia a scaricare. Soprattutto se si tratta di colori semipermanenti accesi.

Ecco qualche trucco per preservare il più a lungo possibile quella lucentezza.

Qualche trucco per non far scaricare subito il colore della tinta

Istintivamente il primo pensiero è quello di lavare meno spesso i capelli. E invece questa non è la soluzione. Bisogna proteggere il colore e permettere al capello di trattenerlo.

Prima di tutto la cosa più importante è lavare i capelli con acqua tiepida. Infatti l’acqua calda è la nemica giurata dei pigmenti. Laverà via il colore dal capello, lasciando la base decolorata di quello strano colore giallino/arancione.

Usare uno shampoo senza solfati

Scegliere con cura lo shampoo è molto importante. Bisogna leggere attentamente l’INCI che per legge è riportato su ogni confezione. Prediligere gli shampoo naturali o almeno senza solfiti e parabeni aiuterà il colore a rimanere saldo sul capello;

Cercare di limitare piastra e ferro

Infatti il calore generato da questi dispositivi farà scolorire più velocemente la tinta. Se proprio è necessario, usare un termoprotettore. Questo è utile sia per il colore ma anche per mantenere un capello sano;

Usare maschere colorate

Ne esistono di tutti i tipi in commercio. Dai colori pastello, al rosso o ramato. Queste maschere di colore sono pigmenti senza aggiunta di ammoniaca o emulsione rivelatrice. In questo modo quando il colore sembrerà spento si potrà ravvivare facilmente. Anche a casa, ad un costo irrisorio.

Ed ecco qualche trucco per non far scaricare subito il colore della tinta. In questo modo anche i colori più cangianti rimarranno a lungo sulla chioma. Si raccomanda di usare sempre il termoprotettore, per evitare di danneggiare i capelli. Per sapere come crearne uno fai da te, cliccare qui.