Che si tratti di contenitori riciclati come quelli del gelato, che di contenitore appositi è un problema comune. Nonostante il lavaggio in lavastoviglie capita che i contenitori restino macchiati di sugo. O che al tatto ci siano residui di unto. Questo di solito capita quando al loro interno abbiamo conservato del sugo con una buona quantità di olio. O delle pietanze che hanno rilasciato i loro grassi naturali. E non c’è nulla da fare, ci vogliono più lavaggi per eliminare quella fastidiosa patina. Che spesso non solo rimane impregnata per diverso tempo, ma va anche a “colorare” i contenitori bianchi. Esistono dei rimedi utilissimi per risolvere questo problema in poche mosse.

Qualche trucco per eliminare l’unto e le macchie di sugo dai contenitori di plastica

Anche i contenitori di plastica di alta qualità possono macchiarsi e lasciare residui di unto. È una cosa più che normale, dipende tutto dai cibi che conserviamo all’interno. Ma rimediare non è difficile come si pensa. Non servono tanti lavaggi in lavastoviglie, basterà solo qualche piccolo trucco.

Un metodo super efficace richiede l’uso solo di un po’ di detersivo per piatti, acqua e della carta assorbente. Si prende una metà di un foglio di carta assorbente e si ripone dentro il contenitore. Si aggiunge una piccola quantità di detersivo per piatti. Dopodiché si aggiunge un po’ di acqua e si richiude il contenitore con il coperchio. E si agita il tutto per qualche secondo finché non si creeranno delle bolle di detersivo. Si toglie il coperchio e il foglio di carta da cucina avrà assorbito i residui di unto. Ora si risciacqua il tutto normalmente e il contenitore sarà pulito.

Se il contenitore non è richiudibile, nessun problema

In questi casi è il miglior amico di tutti i problemi casalinghi che ci viene in aiuto. Stiamo parlando del bicarbonato. Un vero salvavita quando si tratta di pulizie. Si prende un cucchiaio di bicarbonato e si mette nel contenitore. Si aggiunge dell’acqua, due o tre cucchiai andranno bene e si lascia agire per qualche ora. Poi si procede al lavaggio normale e l’unto e le macchie di sugo spariranno.

Ed ecco qualche trucco per eliminare l’unto e le macchie di sugo dai contenitori di plastica. Se dovesse rimanere un po’ di cattivo odore, basterà spruzzare del succo di limone. E il nostro contenitore sarà come nuovo, pulito e profumato. E pronto per essere riutilizzato.

