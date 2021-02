Qualche trucco e un detersivo delle nonne per avere un bagno sempre profumato

I cattivi odori in casa sono un bel problema. Combatterli con la pulizia e i prodotti giusti ci aiuta ad avere sempre una casa con un buon profumo nell’aria. Angoli dove si nasconde la muffa o pareti umide spesso sono la causa dell’odore spiacevole che anche dopo aver pulito ritorna di continuo. Uno di questi angoli è il bagno a cui è necessario dedicare la massima attenzione. Scopriamo allora qualche trucco e un detersivo delle nonne per avere sempre un bagno profumato.

Cosa fare

Se sentiamo cattivo odore anche dopo aver pulito ci sono delle pareti che restano umide. In quelle pareti o nelle piccole fessure nei muri, forse si è depositata dell’acqua. Questa non è stata filtrata o non fa in tempo ad asciugarsi perché è sempre troppo esposta a getti d’acqua. Cosa fare per risolvere il problema?

È necessario ostacolare la fuoriuscita di cattivi odori e quello che possiamo fare è passare lo stucco dove si sono create delle fessure. Successivamente passare dei prodotti contro l’umidità per poi in ultimo pitturare con una vernice lavabile. La vernice può essere passata anche solo sui muri che assorbono umidità. Questo trattamento eliminerà ogni cattivo odore. Poi con una spugna che lasceremo nella doccia versiamo delle gocce di un olio essenziale scegliendo la profumazione più adatta che sia vicina ai nostri gusti.

Il detersivo delle nonne

Il bagno in questo modo, avrà sempre un odore gradevole. Puliamo tutto con un composto semplice che possiamo preparare mescolando limone, acqua e aceto di mele. Con questo preparato puliamo ogni angolo del bagno. Poniamo attenzione anche verso la finestra e i relativi vetri del bagno. Questo composto lucida e deodora.

È un prodotto che si può comporre a casa spendendo veramente poco e il risultato è migliore rispetto ai soliti detersivi. A volte non servono prodotti costosi ecco infatti qualche trucco e un detersivo delle nonne per avere sempre un bagno profumato.

Le nostre nonne lo usavano per pulire tutta la casa quando ancora non esistevano la varietà di detersivi che ora sono in commercio. Affidiamo per questa volta, la cura delle casa all’esperienza di un tempo e a quel sapere che torna ancora così utile.