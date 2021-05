Essere soddisfatti dei propri capelli è un traguardo che tutti vorrebbero raggiungere, ma c’è sempre un motivo per essere scontenti. Il taglio, il colore, se lisci o ricci, crespi o setosi, acconciature strane, tutti fattori che possono contribuire al non piacersi. Anche l’alimentazione spesso influisce al benessere dei capelli, se si mantiene una dieta regolare, con il giusto apporto di vitamine, si otterranno chiome morbide. Anche se in commercio c’è una ricca scelta di creme, balsami, lozioni, shampoo miracolosi è possibile sostituirli con elementi naturali, che si trovano in casa o in dispensa.

Invece di acquistare prodotti chimici e costosi vediamo qualche trucchetto per ravvivare il colore dei capelli per averli sempre morbidi luminosi e mai trascurati.

Chiari

Esistono dei rimedi naturali per schiarire e donare un colore vivo a chi ha i capelli biondi, i risultati saranno visibili già dalla prima applicazione. Basterà avere in casa 2 limoni e spremerli in un po’ di acqua calda. Tutto il composto andrà applicato su radici e punte per 15 minuti e poi sciacquato. Se si vogliono più biondi si può aggiungere alla miscela un po’ di miele.

Simili ad una vera tinta sono curcuma e zenzero, doneranno incredibili riflessi chiari. Da usare uno alla volta, ne servirà solo un cucchiaino sciolto in acqua, dopo un impacco di 15 minuti si vedranno i risultati.

I classici rimedi della nonna birra e camomilla rimangono un must, elementi di sicura efficacia per un colore naturale.

Scuri

Anche chi ha i capelli scuri non deve rinunciare qualche trucchetto per ravvivare il colore dei capelli per averli sempre morbidi luminosi e mai trascurati.

Chi possiede un colore tendente al rosso potrà utilizzare l’acqua di cottura delle castagne, impacchi di caffè o succo d’arancia con una noce di burro.

Per ottenere toni castani o neri, si dovranno lasciare in posa per 20 minuti decotti di alloro o infusi al tè nero.

Per mantenere un bel colore, con dei riflessi lucenti è consigliato lavare i capelli con acqua non troppo calda, utilizzare aceto per averli sempre sani e luminosi.