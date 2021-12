Sappiamo molto bene che decorare una torta potrebbe essere ancora più difficile che prepararla. Seguendo la ricetta e facendo diverse prove possiamo tranquillamente perfezionare le nostre abilità di pasticceri. Ma quando si tratta di renderla presentabile è tutta un’altra storia.

Spesso ci limitiamo ad una spolverata di zucchero a velo o al massimo usiamo uno stencil. Magari la torta è anche gustosissima ma ci sembra impensabile fare una foto e vantarcene con gli amici. In realtà non serve per forza essere pasticceri esperti per creare decorazioni davvero invidiabili.

Qualche semplice e veloce decorazione per delle torte fatte in casa bellissime che sembreranno opera di grandi pasticceri

Abbiamo già visto come realizzare in casa la pasta di zucchero. Prepariamo la pasta di zucchero in poche semplici mosse per decorare le nostre torte come veri pasticcieri professionisti. Questo è un ottimo modo per rendere le torte esteticamente più belle e appetibili.

Ma se non vogliamo passare troppo tempo davanti ai fornelli possiamo usare qualche stratagemma super furbo. Ad esempio possiamo rivestirla interamente con della semplice panna montata. Questa farà da collante per far aderire le nostre decorazioni. Possiamo applicare un nastrino di raso intorno alla base del colore che preferiamo, ad esempio.

Però se vogliamo l’effetto wow ecco che ci vengono in aiuto cioccolatini, praline e barrette di cioccolato. Disponiamole intorno all’intero perimetro della torta e assicuriamole con un piccolo nastrino. Se usiamo le praline non servirà neanche quello, basterà fare un po’ di pressione per farle rimanere in posizione.

Non solo frosting e glassa

Per una torta da veri pasticceri queste sono sicuramente le opzioni più valide. La glassa si può preparare con dello zucchero a velo e dell’albume più un colorante alimentare. Si può aggiungere anche un liquore o un aroma per renderla ancora più gustosa. Una volta asciutta sarà lucida e l’effetto professionale è garantito.

La stessa cosa con il frosting che sostituisce la crema al burro ed è molto più digeribile. In genere si usa un formaggio spalmabile o il mascarpone e si amalgama con lo zucchero a velo. Aggiungiamo un colorante in polvere e guarniamo la nostra buonissima torta.

Ma forse il metodo più semplice di tutti e meno dispendioso di soldi ed energia è questo. Sfruttiamo dei biscotti che abbiamo in casa e sbricioliamoli in pezzetti di varie dimensioni. Dopodiché usiamoli per decorare tutto intorno la torta o anche sulla superficie. Un trucco super facile e veloce per chi non è molto pratico di decorazioni.

Quindi, ecco qualche semplice e veloce decorazione per delle torte fatte in casa bellissime che sembreranno opera di grandi pasticceri. Con questi piccoli trucchi facili da realizzare decoreremo delle torte stupende con il minimo sforzo.

