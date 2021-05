Maggio è proprio il mese perfetto per iniziare a piantare finalmente peperoni e peperoncini nel proprio orto in balcone. Questi, infatti, sono tra gli ortaggi estivi più amati proprio grazie alla grande semplicità con la quale li si può coltivare, non sono in terra ma anche in vaso. Senza ombra di dubbio solo pochissime piante potranno darci così tante soddisfazioni come quelle che otterremo da questi due ortaggi. Vediamo allora assieme qualche semplice consiglio vincente per un’esplosione di gusti e colori piantando peperoni e peperoncino in balcone.

Vaso e trapianto del peperone

Bisogna sempre ricordarsi, però, che l’apparato radicale di una pianta è sempre molto simile alle dimensioni della chioma. Ecco perché nel caso del perone dovremo scegliere un vaso ampio e sufficientemente profondo. Prediligiamone allora alcuni con un diametro che vada dai 20 ai 30 cm: i più piccoli per le piante di peperoncino piccante e i più grandi per quelle di peperone dolce, magari in materiale traspirante come la terracotta. In questo modo eviteremo anche ristagni malsani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per quanto riguarda il trapianto, gli Esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di cominciare la semina a partire da marzo. In questo modo avremo delle piantine già pronte, alte tra i 10 e i 15 centimetri, per poi trapiantarle tra maggio e aprile senza nessun pericolo.

Cura della pianta e protezione dai parassiti

Dobbiamo però sempre ricordarci che queste piante rischiano spesso di cadere o di spezzarsi col peso dei propri frutti. Allora consigliamo sempre di predisporre un bastone di circa 1 m come tutore a cui assicurare la pianta man mano che cresce.

Durante la crescita, poi, dovremo anche ricordarci di irrigare ogni tanto con macerati di ortica, in modo da garantire prezioso nutrimento: senza contare che, unendolo anche a del decotto d’aglio, questo macerato stimolerà le difese naturali della pianta, aiutando così a prevenire gli attacchi di pericolosi parassiti. Ecco che abbiamo allora visto qualche semplice consiglio vincente per un’esplosione di gusti e colori piantando peperoni e peperoncino in balcone.

Approfondimento

Un incredibile prodotto naturale ed economico per difendere orto e giardino da larve e insetti infestanti