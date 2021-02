Conservare in modo ordinato tutti i nostri documenti per trovarli subito appena ne abbiamo bisogno è molto comodo e fondamentale. Molto spesso accade che presi dalla fretta riponiamo tutto su mensole stracolme. Con il tempo questa abitudine crea un gran disordine in casa e il tempo necessario per trovare un documento in particolare aumenta notevolmente.

Cosi passano mesi e anni perché presi dalla pigrizia rimandiamo continuamente il compito di mettere in ordine tutte queste pile di documenti. Vediamo perciò insieme qualche piccolo accorgimento per tenere sempre ordinati e a portata di mano i documenti più importanti.

Il primo passo

Certo non è divertente dedicare del tempo a questo lavoro ma se ci si appella alla pazienza si potranno ottenere ottimi risultati. Questo è un lavoro di archiviazione. Infatti il primo passo è proprio quello di organizzare e ordinare tutti i documenti in base alla data sopra scritta. Possiamo quindi dividerli disponendoli all’interno di alcune cartelle in base al mese e all’anno.

Materiale per catalogare i documenti

Per compiere questo lavoro di organizzazione al meglio avremo bisogno di raccoglitori ad anelli, di cartelline trasparenti e etichette adesive. Possiamo utilizzare anche delle penne o qualche pennarello per nominare le cartelle.

Organizzare per categorie

Possiamo dividere i documenti anche per categorie.

Ad esempio quelli che riguardano la casa e quindi l’atto notarile, contratto di mutuo o di affitto avranno la loro cartellina con i relativi pagamenti. Cosi sarà per tutte le altre categorie.

Quella con tutti i documenti relativi alla macchina, quella relativa alle istruzioni degli elettrodomestici, quella con tutti i fogli della banca.

Ma anche quella per la documentazione sanitaria di tutti i componenti della famiglia, quella del lavoro e quella della scuola.

Su ogni cartellina possiamo incollare un’etichetta scrivendo la categoria e la data. Questo ci permetterà di fare meno fatica quando andremo a cercare qualsiasi documento.

In ultimo ricordiamo che è sempre molto utile conservare tutte le bollette per almeno cinque anni per qualsiasi evenienza. Mentre per il contratto di un possibile mutuo è necessario conservare i documenti relativi per dieci anni anche dopo che sia stato estinto. Ecco perciò svelato qualche piccolo accorgimento per tenere sempre ordinati e a portata di mano i documenti più importanti.