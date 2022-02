Nonostante le diverse agevolazioni erogate dal Governo per ristrutturare casa purtroppo non possiamo beneficiarne. È il caso di diversi italiani che non hanno tutti i requisiti per accedere ai diversi Bonus.

Quando poi si tratta di ristrutturare in particolare il bagno insorgono spesso varie problematiche. Non solo il costo dei lavori e dei materiali ma anche il disagio di rimanere senza un bagno funzionante. Magari per la paura di tempi molto lunghi si rimandano questi lavori, soprattutto se si ha solo un bagno nell’abitazione.

Però non per questo bisogna accontentarsi di utilizzare un bagno ormai datato senza fare niente. Con dei piccoli accorgimenti e qualche modifica non troppo costosa si può rinnovare completamente. Così da avere un bagno più moderno e funzionale senza spendere una fortuna.

Qualche idea economica per rinnovare il bagno vecchio spendendo poco senza ristrutturare o cambiare sanitari e piastrelle

Nonostante una buona manutenzione è normale ritrovarsi con qualche danno dovuto all’usura del tempo. Tra le prime cose a rovinarsi e a dare l’idea di un bagno datato ci sono le docce.

Valutiamo se è il caso di sostituire il box doccia con uno più nuovo e moderno. Soprattutto se abbiamo installato una soluzione temporanea paraschizzi mobile nella vasca da bagno. Scegliamo un box in vetro per dare un tocco di stile in più. Controlliamo poi le guarnizioni e sostituiamo il silicone ormai annerito.

Cosa fare con il mobile?

Acquistarne uno nuovo potrebbe essere troppo costoso per le nostre tasche. Vediamo se è possibile recuperare quello vecchio riparando eventuali graffi o smussature. Sostituiamo le maniglie delle ante con alcune più moderne e funzionali. Si acquistano online o in qualsiasi negozio di fai da te o anche all’IKEA. In più posizioniamo sulla parte superiore una bella piantina che darà un tocco di stile in più.

Sostituire la rubinetteria è un altro modo per rinnovare il bagno a poco prezzo. Togliamo manopole e rubinetti risalenti agli anni 80 e installiamo modelli con miscelatore. Anche servendosi dell’aiuto di un idraulico se non riusciamo da soli i costi saranno più contenuti.

Per i sanitari non si può fare molto senza sostituirli in realtà. Però si può cambiare la rubinetteria e sostituire il silicone ormai vecchio e logoro. Questo tra l’altro potrebbe anche risolvere il problema della puzza persistente che proviene dal WC.

Finiamo con le piastrelle, la parte più difficile da rinnovare senza ristrutturare. In questo caso possiamo optare per l’applicazione di una resina apposita coprente. Andrà a riparare eventuali rotture oltre a ricoprire le piastrelle cambiando anche colore. Oppure si possono scegliere piastrelle più leggere e sottili da applicare su quelle preesistenti. Ma prima puliamo bene le fughe sia di pavimento e piastrelle. In un attimo il bagno avrà un aspetto più nuovo.

Ecco allora qualche idea economica per rinnovare il bagno vecchio in poche mosse senza spendere una fortuna. Controlliamo sempre se siamo idonei al Bonus Idrico che è stato prorogato fino al 2023. In quel caso è possibile ricevere il credito d’imposta e recuperare un po’ di denaro speso.

