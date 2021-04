Tutti noi siamo abituati a trattare i capelli con prodotti chimici, a volte altamente invasivi. Tra shampoo e balsamo, creme e gel, la serie di boccette aperte è praticamente interminabile. Oltre a essere nocivo per i nostri capelli, abusare di questi prodotti può portare anche altri effetti indesiderati. Per esempio: le macchie sulle federe.

Creme e maschere che sporcano la biancheria

L’uso di creme e maschere, soprattutto subito prima di andare a dormire, rende i capelli più grassi. Di conseguenza, il cuoio capelluto lascerà degli aloni sulle federe durante la notte, aloni che è molto difficile mandar via. E non c’è nulla che dia una maggiore percezione di sporco che una federa chiazzata. Se abbiamo ospiti che si fermeranno per la notte, per esempio, delle federe sporche ci condanneranno a una bruttissima figura.

In questo articolo vedremo un metodo infallibile per sbiancare le nostre federe. Basta qualche goccia d’aceto di mele e d’acqua ossigenata sono il metodo infallibile per smacchiare le federe dall’unto dei capelli. Vediamo insieme il procedimento da seguire.

Il seguente metodo contro le macchie d’unto sulle federe è rapido e davvero efficace. Bisogna solo seguire con attenzione qualche passaggio. Per prima cosa mettiamo la federa a mollo e strofiniamola con un po’ di sapone di Marsiglia e di sale grosso. Lasciamo in ammollo. In seguito, aggiungiamo un altro po’ di sale grosso e l’acqua ossigenata. Ora copriamo la bacinella con uno strofinaccio e lasciamo in ammollo per la giornata. Il giorno dopo mettiamo la federa in lavatrice, aggiungendo un po’ di aceto di mele.

Se la federa è colorata, laviamo a 30 o 40 gradi (in questo caso ricordiamoci di non abbondare con l’acqua ossigenata o di sostituirla con del bicarbonato). Se invece è bianca, possiamo spingerci fino a 50. Qualora il metodo non sortisca effetti, basta ripeterlo un paio di volte. Le macchie d’unto andranno pian piano a disgregarsi.