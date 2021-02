Ogni amante dei libri lo sa: non c’è niente di meglio che una bella libreria a giorno per ammirare la propria collezione di volumi tanto amati e tanto curati. Mensole e ripiani aperti sono perfetti per esporre i libri e, oltre a fare bella figura in salotto, sono anche comodissimi per individuare in pochi secondi il volume che cerchiamo.

Ma purtroppo, esporre i libri sulle mensole ha degli svantaggi. Spesso infatti, le pagine dei libri tendono ad ingiallirsi, rovinando il volume e a volte addirittura schiarendo l’inchiostro.

È possibile porre rimedio a questo problema? Certamente! Ecco qualche consiglio per non far ingiallire le pagine dei libri esposti sulle mensole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Tenerli lontano dalla luce solare

La luce diretta del sole è la prima colpevole quando si tratta di libri ingialliti. Se la nostra libreria si trova proprio di fronte a una finestra, cerchiamo di tirare le tende nelle ore del giorno in cui il sole batte direttamente sulla libreria. In questo modo, i libri saranno al riparo dai raggi diretti del sole e ingialliranno meno velocemente.

Ma questo non basta.

Qualche consiglio per non far ingiallire le pagine dei libri esposti sulle mensole

Se osserviamo bene un libro ingiallito su una mensola, noteremo che la parte superiore del libro è più rovinata di quella inferiore, su cui non batte la luce. È bene quindi ricordarsi di girare al contrario i libri ogni tanto, in modo che il colore rimanga uniforme su tutte le pagine. Mettiamo i libri a testa in giù per qualche mese, in modo da riparare la parte che prima era esposta al sole.

Mettere delle coperture sulla parte superiore

La soluzione migliore per evitare che i libri si ingialliscano è quella di coprire la parte superiore dei libri esposti in libreria con un panno scuro. Possiamo ad esempio utilizzare un copri-tasti di quelli che vengono utilizzati sulle tastiere o sui pianoforti, oppure centrini o ritagli di stoffa. In questo modo, i nostri amati libri saranno al riparo.

Se ci piace collezionare libri antichi, ecco qualche consiglio per riconoscere un libro usato di buona qualità.