Oramai bisogna mettere in conto qualche chilo in più nei prossimi giorni, a causa delle feste che si avvicinano. Per di più saranno delle feste senza grandi movimenti, cosa che farà aumentare notevolmente il pericolo di ingrassare. Allora corriamo pure questo rischio, mangiando molto e con qualche buon consiglio per nascondere la pancia con i vestiti giusti.

Il colore giusto

Se vogliamo sembrare più magri e nascondere un po’ quegli etti di troppo che fasciano morbidamente il nostro girovita, possiamo ricorrere al colore giusto. Beh, non è un gran segreto, ma il colore che tutte le attrici indossano per snellire il corpo è il nero. Oltretutto il nero è il colore che va su tutto, o almeno così si dice.

Abiti morbidi

Se le curve sono leggermente pronunciate, allora possiamo pensare di ovviare con un bellissimo maglioncino morbido e scivoloso, quasi un poncho in miniatura di un bel blu scuro in viscosa. Sicuramente è quello che più si addice a donare snellezza aggiungendo del movimento alla figura.

Maglie leggermente più lunghe

Se indossiamo una maglia corta, immancabilmente le nostre curve saranno accentuate, mentre una maglia che vuol nascondere deve essere un po’ più lunga. Allo stesso tempo non basta coprire le parti da nascondere, altrimenti diventeremmo una figura anonima. È necessario anche valorizzare quella parte che nella nostra figura eccelle. Se si tratta delle gambe, ebbene quelle.

Una giusta taglia

Nel coprire un eccesso di curve non si deve cadere nell’errore di acquistare una taglia molto più grande, altrimenti non ci sarebbe più proporzione fra la nostra figura e l’abito. Si scelga piuttosto un modello più slargato, ma è meglio che la taglia sia la nostra.

Pantalone elasticizzato. Qualche buon consiglio per nascondere la pancia scegliendo i vestiti giusti

Anche un buon jeans elasticizzato a vite alta fa bene il suo lavoro nell’aiutare a contenere la pancia e a modellare la figura. Inoltre la varietà di colore che va dal classico jeans ai modelli tipo vellutato, ci permettono un buon gioco di abbinamento con gli altri capi.

Un jeans e un maglioncino morbido possono completarsi con una giacca più lunga che crei un buon effetto di verticalizzazione e quindi un effetto snellente.

Deviare l’attenzione

Quando non si vuole mostrare una cosa allora bisogna deviare l’attenzione di chi guarda. Nel nostro caso si può fare con un oggetto che decori la nostra figura. Può essere una collana, un paio di orecchini, un bel fermaglio ai capelli, tutto ciò che possa attirare l’attenzione di chi guarda verso un’altra zona del corpo.

Infine bisogna dire che non ci si deve lasciare condizionare dalla figura che si possiede. Questa non dovrebbe modificare la nostra vita. Il desiderio di donare più snellezza al corpo non deve portarci ad un senso di non accettazione di questo. La vita vale molto di più che un paio di chili di troppo.

Abbiamo visto allora qualche buon consiglio per nascondere la pancia scegliendo i vestiti giusti.