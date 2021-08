Qual è stato il miglior titolo azionario della settimana e quale potrebbe essere il suo futuro? La settimana appena conclusasi ha visto al top della classifica dei migliori tre titoli azionari da poco approdati in Borsa sull’AIM e pertanto non aventi uno storico sufficiente da permettere lo sviluppo di una proiezione che abbia affidabilità statistica elevata. Stiamo parlando di Nusco (MIL:NUS), Ulisse Biomed (MIL:UBM) e Reevo (MIL:REEVO) che hanno guadagnato in sole 5 sedute di Borsa il 78,49%, il 71,38% e il 32,68%, rispettivamente.

Avendo accertato che per nessuno dei titoli è possibile applicare i nostri sistemi, abbiamo analizzato il primo titolo azionario utile che è risultato essere Circle.

Che questo titolo fosse sul punto di esplodere al rialzo era già stato detto in un report di metà giugno (La chiusura di giugno potrebbe finalmente far ripartire al rialzo le azioni Circle), quando avevamo evidenziato come una chiusura mensile superiore a 3,24 euro avrebbe fatto partire un forte rialzo.

La chiusura di giugno non è stata sufficiente a rompere la resistenza indicata, mentre luglio ha dato il segnale che aspettavamo. Ecco, quindi, che ad agosto abbiamo assistito a un rialzo che dal minimo al massimo mensile ha portato a un’escursione del 44% circa.

Allo stato attuale, quindi, la tendenza in corso sul settimanale è rialzista, ma, almeno per il momento ha fallito la rottura della resistenza in area 4 euro (II obiettivo di prezzo).

Questo livello è particolarmente importante in quanto ha un duplice ruolo:

resistenza verso il percorso che porta verso il III obiettivo di prezzo in area 4,52 euro;

supporto contro il ribasso che, iniziato dai massimi, potrebbe portare il titolo in area 3,2 euro.

Le prossime settimane, quindi, potrebbe essere decisive per capire da che parte si muoveranno le quotazioni.

Tra i principali punti di forza di Circle ricordiamo soltanto le prospettive di crescita futura degli utili e la solidità finanziaria. Elementi che, entrambi, potrebbero garantire un rialzo delle azioni di questo titolo azionario.

Le nostre stime portano a un fair value in area 6,40 euro circa. Dai livelli attuali, quindi, le azioni Circle potrebbero apprezzarsi di oltre il 60%.

Qual è stato il miglior titolo azionario della settimana e quale potrebbe essere il suo futuro? Le indicazioni dell’analisi grafica

Circle (MIL:CIRC) ha chiuso la seduta del 13 agosto in ribasso del 2,94% euro i rispetto alla seduta precedente a quota 3,96 euro.

