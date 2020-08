Qual è l’orario da non oltrepassare per il pasto della sera e perchè

Un approfondimento per capire qual è l’orario da non oltrepassare per il pasto della sera e perché.

E’ tutta questione di abitudini! Spesso basta questa espressione per mettere le mani avanti e trincerarsi dietro un muro di ostilità, se ci viene proposto qualche cosa di diverso. Se poi a finire sotto l’indice puntato, sono le nostre abitudini alimentari, si salvi chi può.

Infatti come si fa solo a pensare di convincere una persona del nord Italia a mettersi a tavola negli orari notturni, in cui gran parte del Sud consuma la cena? E, del resto, vale anche il contrario. Finirà che ognuno continuerà a cenare, seguendo le proprie abitudini di sempre. Ma, campanilismi a parte, qual è l’orario da non oltrepassare per il pasto della sera e perché?

Cena e metabolismo

Il mangiare a tarda sera o addirittura a notte inoltrata, che piaccia o meno, influenza negativamente il nostro metabolismo, specie dei grassi. Questo significa che una cena, tirata molto in là sui tempi, porta ad aumenti di peso, dei livelli d’insulina e colesterolo. A tutto ciò andrebbe poi ad aggiungersi pure un accrescimento esponenziale del rischio di malattie cardiovascolari e diabete.

A dettare questo infausto bollettino sanitario, da ultimo, è stato il team di ricercatori dell’Università della Pensilvania. Lo studio, stando a quanto riferisce un’Ansa di qualche tempo fa, è stato presentato in occasione del meeting “Sleep 2017” a Boston.

L’orario inteso come soglia limite

Lo studio, condotto dalla “Perelman School of Medicine della University of Pennsylvania”, ha quindi rilevato quanto segue. Un campione di adulti, con un peso nella norma, ha seguito due diversi regimi alimentari. Il primo, con un time out alle 19:00, e il secondo con pasti e spuntini protratti fino alle 23:00.

Ebbene, i ricercatori hanno riscontrato che quando le persone mangiavano fino a tardi, con gli orari spostati in avanti, andavano soggetti ad aumenti di peso. A questo hanno fatto seguito pure profili metabolici negativi. Gli scompensi si sono verificati cioè a livello d’insulina, di glucosio a digiuno, di colesterolo e di trigliceridi.

Pertanto, va messo in conto che se, come spesso accade, si finisce di cenare ben oltre le 19:00, questo porterà con sé automatici aumenti di peso. Questo perché mangiare troppo tardi, porta a metabolizzare meno i grassi e i carboidrati con la conseguenza inevitabile che essi vengono stoccati nell’organismo.