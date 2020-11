In lavastoviglie ci si lava di tutto, ma veramente di tutto. Ma c’è un oggetto che si usa spesso in cucina che non va assolutamente lavato in lavastoviglie. Qual è l’oggetto che non va assolutamente lavato in lavastoviglie? La motivazione, però, non ricade sul perché sennò si rompe oppure si rovina. La lavastoviglie è uno strumento che può sembrare aggressivo nei confronti degli utensili da cucina, ma in realtà è molto delicato. Il motivo per cui non si lava questo oggetto in lavastoviglie risiede nella sua struttura, ma qual è l’oggetto che non va assolutamente lavato in lavastoviglie?

Bisogna sempre usare la spugnetta

Dunque, ciò che è necessario è l’acqua e una spugnetta, e in realtà sarebbe meglio evitare anche il sapone per i piatti. Infatti per pulire la moka del caffè bisogna usare l’acqua e una spugnetta senza sapone. Il motivo risiede proprio nella sua struttura, perché più una moka è vecchia e usata più è buona. Quando si acquista una moka nuova si è soliti infatti fare qualche giro a vuoto per renderla più vissuta. Ma i veri amanti del caffè lo sanno bene e la differenza di gusto tra una moka giovane e una moka vecchia si nota subito.

Cambiare la guarnizione della moka

Sono tre le parti che formano la moka: caldaia, filtro e parte superiore. Nella parte superiore è presente una sorta di guarnizione di gomma, che a lungo andare si consumerà. La bontà del caffè risiede anche lì. Infatti bisogna sempre controllare che questa sia integra e che non si stia rompendo. Essendo ovviamente di plastica, col tempo si potrebbe sciogliere, quindi è meglio sostituirla con una nuova. In questo modo si evita di bere plastica e si evita anche un brutto sapore di bruciato. Quindi mai più moka in lavastoviglie, ma solo ed esclusivamente spugnetta e acqua.

Approfondimento

