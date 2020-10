Una delle tante domande che ci siamo fatti quando facciamo brainstorming nell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa è proprio quella del titolo. Qual è lo stipendio con il quale puoi considerarti ricco? Sembra una domanda sciocca ma, come tutte le domande, non lo è. Sono soltanto le risposte che possono essere considerate non pertinenti, perché farsi delle domande è proprio e tipico di una mente sveglia ed acuta. La citazione è del cardinale Carlo Maria Martini, ed esiste declinata in parecchie diverse forme. Ma quel che conta è la sostanza, naturalmente.

Quindi, postici proprio questa domanda, siamo andati alla ricerca di dati, quanto più freschi possibile, e li abbiamo trovati. Secondo un recentissimo sondaggio di una delle fonti più autorevoli, cioè YouTrend, si è ricchi quando si guadagnano diverse migliaia di euro. Ma quante esattamente e, soprattutto, la cifra è uguale per tutti? Naturalmente la risposta alla seconda parte di questa particolare domanda è che ci sono tante risposte tante quante persone a cui viene chiesto. La media, comunque, è di tutto rispetto, e si tratta di uno stipendio di 7.750 euro mensili.

La domanda è stata posta a elettori dei vari partiti presenti nello schieramento politico italiano, e non sorprende di vedere una discreta variabilità nelle risposte a seconda del proprio credo politico. Ovviamente si tratta di una risposta semplificativa rispetto alle varie situazioni di reddito e di patrimonio, ma giova comunque parlarne. Gli elettori di centrosinistra considerano adeguato per essere definiti ricchi, in media, uno stipendio di 8.863 euro al mese. Quelli della Lega di 6.693 euro e quelli del M5S di 9.113 euro. Dati abbastanza stupefacenti, vero? È nelle formazioni chiaramente ispirate a concetti di sinistra che si ritrovano le cifre più alte.

Qual è lo stipendio con il quale puoi considerarti ricco?

Ma c’è di più, naturalmente. Lo stesso interessante sondaggio ha chiesto agli elettori se si definiscono o meno di “classe media”. Solo il 42,6% ha detto di sentirsi tale, ed è proprio questo un dato estremamente interessante. Perché dati ufficiali in letteratura di organismi super partes e molto accreditati, come il Pew Research Center, dicono che la classe media è quella che genera un reddito annuale di 29.000 euro a famiglia.

Ma se questo è il discrimine, il 57,4% si ritiene sopra o sotto questo limite annuale di stipendio? Ritiene, quindi, di non essere classe media perché prende di più, o di meno? In tutta onestà non possiamo rispondere con precisione a questa domanda. Perché in Italia ci sono circa 10 milioni di persone che, nonostante le ampie misure assistenziali, vivono sulla soglia di povertà. Che è ben al di sotto della classe media. E se lo stipendio medio italiano è stato, nel 2019, proprio di 29.235 euro lordi, 1/3 della nazione, cioè il solito Sud, vede quella cifra scendere a 26.473 euro.

Qual è lo stipendio con il quale puoi considerarti ricco? 7.750 euro è la cifra, mensile, per sentirsi ricchi, dunque. Che non è certamente poco. E che è appannaggio di diversi milioni di persone. Dirigenti d’azienda pubbliche e private, quadri di alto livello delle stesse, parlamentari, consiglieri e consulenti vari fanno parte di questa categoria. Ma, ovviamente, la parte del leone è fatta dai tanti imprenditori che costituiscono la spina dorsale del PIL italiano, siano essi proprietari di aziende che liberi professionisti.