Con la Legge regionale 39/2017 si sono riaperti i termini per fare domanda di assegnazione di alloggi ERP in locazione. Vale a dire di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2020. In altro nostro precedente approfondimento ci siamo occupati del bando emanato in uno specifico Comune del nord Italia. Vediamo, in questa sede, di approfondire anche qual è l’area metropolitana dove fare richieste di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con annessi termini entro cui è possibile attivare le procedure.

L’area metropolitana d’interesse

L’area metropolitana interessata dai nuovi bandi è quella di Venezia. Vediamo quindi di conoscere quali sono i Comuni della suddetta area metropolitana ad avere attivi i bandi di partecipazione. Riferendoci a quanto pubblicato all’interno della home-page dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della provincia di Venezia, questi sono i Comuni. Vale a dire, Campolongo Maggiore, Fossò, Dolo, Fiesso d’Artico, Cavarzere e Spinea. Per una generale visione d’insieme, si consiglia di consultare la pagina ufficiale dell’ATER di Venezia e di cliccare sull’icona relativa ai “bandi ERP dei comuni”. Forniamo qui di seguito, sin da ora, i tempi entro cui attivarsi, comune per comune.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Dolo

È possibile fare domanda dal 4 ottobre 2020 al 28 novembre 2020 (ore 12:00). Per tutti i dettagli si rimanda allo specifico bando comunale. Si segnalano, altresì, i contatti telefonici a cui fare capo per le domande, previo appuntamento:

a) 041.5121939;

b) 041.5121947.

Spinea

Le domande per alloggi ERP possono essere inoltrate al Comune di Spinea fino al 15 dicembre 2020. Prima di procedere con l’inoltro, si consiglia di prendere dettagliata visione di quanto segue, e cioè:

a) bando di assegnazione alloggi ERP 2020;

b) modulo di domanda alloggi ERP 2020;

c) allegati al bando di assegnazione alloggi ERP.

Campolongo Maggiore

La data di scadenza per presentare domanda di alloggi ERP nel Comune di Campolongo Maggiore è la seguente. Vale a dire giovedi 19 novembre 2020 (ore 13:00). Anche in questo caso si consiglia di prendere visione nella pagina dedicata nel sito internet del Comune dei seguenti documenti:

a) bando di assegnazione alloggi ERP 2020;

b) domanda di assegnazione alloggi ERP 2020.

Quanto poi ai riferimenti di contatto per informazioni, si segnala quanto segue:

a) ufficio servizi sociali, sig.ra Lucia Viale: martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00;

b) tel. 0495849137

c) fax: 0495849151;

d) e-mail: lucia.viale@comune.campolongo.ve.it

Cavarzere

Nel Comune di Cavarzere il bando per alloggi ERP è in scadenza il 12 dicembre 2020. Per cui entro tale termine andranno inoltrate le domande. Per tutti i dettagli del caso si rimanda alla pagina dedicata nel sito internet del Comune di Cavarzere, al fine di prendere visione di quanto segue e cioè:

a) avviso pubblico del bando ERP 2020;

b) bando di assegnazione alloggi ERP 2020;

c) domanda di assegnazione alloggi ERP 2020.

Fiesso d’Artico

Il bando per la richiesta di alloggi ERP a Fiesso d’Artico è in scadenza il 30 novembre 2020. Anche in questo caso si rimanda alla pagina web dedicata del Comune di Fiesso d’Artico al fine di prendere visione dei seguenti documenti:

a) bando di assegnazione alloggi ERP 2020;

b) modello di domanda di assegnazione alloggi ERP 2020.

Fossò

Il bando per alloggi ERP nel Comune di Fossò prevede la seguente data di scadenza per l’inoltro delle domande. Vale a dire il 25 novembre 2020 ore 12:00. Nel caso di specie si segnalano i seguenti documenti da attenzionare bene, prima d’inoltrare la domanda per la verifica di tutte le condizioni:

a) bando anno 2020 per l’assegnazione di alloggi ERP;

b) domanda di partecipazione;

c) dichiarazione sostitutiva.

Ecco quindi quali sono i Comuni e qual è l’area metropolitana dove fare richieste di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.