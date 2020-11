Ormai è da qualche mese che si sente nominare la vitamina D, quale elemento di supporto del nostro sistema immunitario. Si sente anche nominare l’importanza della quotidiana esposizione al sole. Ed infatti la nostra Redazione ha già dedicato ampli approfondimenti sul tema di cui al presente link. Vediamo ora, alla luce di alcune ricerche, qual è l’alimento di origine vegetale che produce vitamina D a supporto del sistema immunitario.

La ricerca

La ricerca, su cui intendiamo concentrare l’attenzione, è apparsa sulla rivista Dermato Endocrinology. Il titolo della pubblicazione è il seguente. Vale a dire: “Fotobiologia della vitamina D nei funghi e sua biodisponibilità nell’uomo”. Per prendere visione in maniera integrale dello studio effettuato, comprensivo di abstract riassuntivo e dei var step della ricerca, si rimanda a questo link.

Qual è l’alimento di origine vegetale che produce vitamina D a supporto del sistema immunitario

In estrema sintesi si può affermare che “i funghi esposti alla luce solare o ai raggi UV sono un’ottima fonte di vitamina D 2”. Quindi se nella dieta alimentare si introducono funghi, è bene sapere che gli stessi contengono alte concentrazioni del precursore della vitamina D, qual è appunto la provitamina D2. Quest’ultima è quindi di origine prettamente vegetale. Questo significa anche che lasciare i funghi esposti ai raggi solare, per un certo lasso di tempo, significa far sì che si determini questa importante conseguenza.

Una componente contenuta nei funghi sarebbe in grado di convertire la luce solare in una forma utilizzabile di vitamina D2. Tale componente, in gergo scientifico, si definisce “ergosterolo”. Sembra, inoltre, che i funghi esposti al sole mantengano alti livelli di D2, anche se sottoposti a cottura e manipolazioni come la tritatura. Quindi per chi ama i funghi, sotto a fare scorte con una previa esposizione ai raggi del sole. A beneficiarne non sarà solo il palato, ma anche il nostro sistema immunitario.