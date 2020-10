Qual è la verità sull’aceto di mele? C’è chi gli attribuisce poteri quasi miracolosi per la cura delle più svariate malattie, ma sarà vero? Cerchiamo di fare chiarezza.

L’aceto di mele utile in caso di diabete

È un luogo comune considerare l’aceto di mele utile in caso di diabete per abbassare il livello glicemico.

Uno studio americano, infatti, ha approfondito la questione giungendo al risultato che l’aceto, non solo quello di mele, rallenta l’assorbimento di carboidrati.

Un effetto positivo, quindi, è confermato, ma non è stato riscontrato alcun miglioramento del valore della glicemia se si ingeriscono gli zuccheri.

Inoltre, l’assunzione di aceto può interferire con i farmaci antidiabetici, pertanto è assolutamente sconsigliato farne uso senza un’accurata supervisione medica.

Poteri curativi in caso di mal di gola

Un’altra credenza legata all’aceto di mele gli attribuisce poteri curativi in caso di mal di gola.

Lo stesso Ippocrate, padre della medicina moderna, diede indicazioni in merito al sollievo che può dare uno sciacquo di acqua ed aceto.

Gli studi recenti confermano la tesi di Ippocrate, ma sottolineano la maggiore efficacia dei farmaci disponibili in commercio.

L’aceto di mele da sbiancante dei denti a rimedio della nonna

Ampia letteratura è disponibile online sul potere dell’aceto di mele come sbiancante per i denti. In questo caso, gli studi smentiscono totalmente le credenze popolari, anzi ne sottolineano la dannosità per lo smalto.

Come rimedio della nonna si tramanda il suo successo per debellare le infestazioni di pidocchi. Tuttavia, ad oggi, nessuno studio ha confermato questa ipotesi.

Tutti d’accordo

Tanto la scienza, quanto la tradizione, si sono trovate d’accordo nel confermare l’efficacia dell’aceto di mele nel trattare alcune particolari situazioni, vediamo le più comuni.

Secondo alcuni potrebbe essere utile a contrastare la forfora, stimolando la rigenerazione della cute attraverso la sua acidità;

ancora, per altri, potrebbe attenuare il prurito causato dalle punture di zanzare;

un’altra tesi, infine, sostiene che l’aceto di mele aiuta a lenire il dolore causato dal comune “giradito”, l’infezione della pelle intorno all’unghia.

Speriamo di essere riusciti a fare un pò di chiarezza su qual è la verità sull’aceto di mele.