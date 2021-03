Il congelatore è diventato un elemento indispensabile nella cucina di tutti. Salva cibi che altrimenti andrebbero buttati, e aiuta anche ad organizzare pasti veloci, l’ideale per quando si ha fretta.

È un ottimo strumento, ed esistono alcune tecniche che aiutano ad utilizzarlo al meglio. Anche in ottica di risparmio di energia, di spazio e di tempo, che non guasta mai. A questo proposito, qual è la temperatura adatta per il freezer e come organizzarlo al meglio? Vediamo insieme alcuni metodi efficaci.

Scongelarlo per ottimizzare gli spazi

La prima regola per sfruttare al meglio il congelatore è tenerlo pulito. I blocchi di ghiaccio che potrebbero formarsi al suo interno, soprattutto se molto spessi, causano due aspetti negativi. Tolgono spazio utile per i cibi e rendono più complessa la pulizia successiva. Quando si decide di sbrinare il freezer, è necessario munirsi di borse frigo o avere a disposizione un altro congelatore per evitare di rovinare i cibi.

Ma quindi qual è la temperatura adatta per il freezer e come organizzarlo al meglio?

A differenza del frigorifero, la cui temperatura ideale è tra i 4 e i 6° C, il congelatore va tenuto tra i -21 e i -18 °C. É importante saper impostare una temperatura corretta agli elettrodomestici. Questo garantirà che i cibi si mantengano più a lungo e che non venga utilizzata più energia elettrica di quella necessaria, per non trascurare il lato del risparmio.

Contenitori giusti per organizzare il freezer

Per sfruttare al massimo gli spazi, si possono utilizzare dei contenitori di grandezza e materiale diversi. Sono la soluzione perfetta per chi odia lasciare nel congelatore le buste aperte o a metà. I cibi potranno essere organizzati in vasetti grandi e piccoli, lasciando quelli grandi in fondo e quelli più piccoli davanti. In questo modo si avrà una visione chiara di cosa contiene il freezer.

Si può giocare anche coi colori. Ad esempio, i contenitori trasparenti sono comodissimi per individuarne subito il contenuto. Chi, invece, preferisce i colori, potrà abbinare i diversi cibi a un colore preciso. In questo modo, si andrà sul sicuro scegliendo direttamente il cibo desiderato, con una bella nota di colore.