Netflix ha ormai raggiunto estrema popolarità. Non solo in quanto piattaforma streaming usata in tutto il mondo. Ma anche come produttore di nuovi film e serie TV a marchio Netflix. Molte di queste serie originali hanno riscontrato enorme successo. Fra queste figura, quasi a sorpresa, Bridgerton. Non si sa come impegnare le serate? Scopriamo di più su qual è la serie TV romantica del momento su Netflix.

Una serie TV popolare

Bridgerton è una serie TV statunitense uscita su Netflix il 25 dicembre 2020. Nonostante ciò la serie figura ancora fra le dieci più guardate in Italia. Gli episodi sono pochi, solo otto, ma ognuno dura circa un’ora. È sicuramente una serie diversa dalle altre, ambientata in un’utopica società regale inglese. Tra pizzi colorati e gossip intelligente, si dipana una trama accattivante e romantica.

La trama

La trama è tratta da un libro della serie scritta da Julia Quinn. Il libro in questione, e quindi la serie TV, si concentra sulle vicende di un uomo e una donna dell’alta società inglese. Lei, Daphne, appartiene alla famiglia Bridgerton, di cui fanno parte altre tre sorelle e quattro fratelli. Appena entrata in età da marito, Daphne cerca il compagno ideale in una prospettiva di matrimonio che per le donne dell’epoca era l’unica possibile.

Lui invece, duca di Hastings, partito appetibile ma estremamente sfuggente. Lo sguardo affascinante infatti nasconde una storia complicata che lo porta ad allontanarsi dalle tante dame di corte. Non può però resistere all’attrazione che si forma con Daphne, nonostante la riluttanza di entrambi. Da qui parte la loro storia d’amore, combattuta, complicata, ma passionale e coinvolgente.

Il narratore

A raccontarci le vicende dei tanti coloriti personaggi è una voce narrante, irriverente e maliziosa. Si tratta della famigerata Lady Whistledown (da leggersi “uissol-daun”). Autrice di una popolarissima gazzetta di gossip, riesce a salvare e condannare i nostri personaggi preferiti per i loro terribili segreti.

Gli attori

Gli attori scelti per impersonare i coloriti personaggi della serie sono stati scelti con assoluta maestria. In particolare, è stato l’attore scelto come Duca di Hasting a far battere i cuori delle italiane. Si tratta di Regé-Jean Page, dal sorriso invitante e dalle battute brillanti.

Ecco svelato qual è la serie TV romantica del momento su Netflix. Non resta che accendere il televisore. Buona visione!