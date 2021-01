Con l’approssimarsi del 6 gennaio, da Nord a Sud, giovani e anziani, ricchi e non, sono tutti lì a cullare il sogno dei sogni. Quello di mettere le mani su quei 5 milioni messi in palio in giorno della Befana. Perché in generale sarà pure vero che l’importante è partecipare, ma se si riesce anche a vincere, in questo caso specifico, la vita può cambiare.

In questa sede dunque vediamo qual è la probabilità di vincere i 5 milioni di euro della Lotteria Italia in palio il prossimo 6 gennaio.

I numeri del calcolo

Nel calcolo di questa probabilità ci sono due numeri, in rapporto tra di loro, da considerare: quello del numeratore e quello del denominatore.

Al numeratore, dovremo porre il nostro biglietto acquistato, quindi il numero 1. Se invece ne avremo comprati 2, o 3, o 5 o 10 o 50, allora metteremo questi altri numeri al numeratore del rapporto.

Al denominatore invece piazzeremo tutti i biglietti realmente venduti. Ma questo numero lo conosceremo solo dopo le ore 21 del 6 gennaio. Dopo quell’ora, infatti, non si potranno più vendere i tagliandi della Lotteria Italia. Anzi, proprio in quei minuti starà per partire lo show televisivo che decreterà i vincitori. Nel dubbio relativo alla non conoscenza del denominatore, poniamo, come esempio, giusto 11 milioni. Ossia il totale cumulato dei biglietti che sono stati messi a disposizione: 10 milioni nel formato cartaceo e uno solo del tipo digitale.

La probabilità di vincita del 1° premio della Lotteria Italia

Aldilà di tutti i premi in palio, di tutti i biglietti acquistati e di tutti i nostri sogni su come spendere i soldi eventualmente vinti, ora c’è un rapporto numerico da fare. Che i aiuterà a capire qual è la probabilità di vincere i 5 milioni di euro della Lotteria Italia messi in palio quest’anno. Per saperlo, è sufficiente fare una divisione:

1 biglietto : 11.000.000 = 0,00000009090909 (periodico). Moltiplicato per 100 avremo il risultato finale = 0,0000091% circa di probabilità

Bene: il risultato è dunque un numero con uno zero davanti, poi la virgola e un’altra sfilza di altri zeri prima della prima cifra diversa dallo zero. Morale: se nel testo di una famosa canzone italiana “uno su mille ce la fa”, qui la percentuale è decisamente ancora molto, ma molto più bassa.

Parliamo di qual è la probabilità di vincere i 5 milioni di euro della Lotteria Italia

Aldilà del numero davvero difficile da digerire, vanno tuttavia aggiunti tutta una serie di elementi che, in un certo senso, ci lasciano riporre un margine di fiducia nella dea bendata. Ricordiamo infatti che:

a) se ad esempio si comprano 10 biglietti, la nostra probabilità di vincita aumenta. Di poco, ma intanto aumenta;

b) al denominatore abbiamo messo tutti i biglietti stampati, ma essi non è detto coincideranno con tutti quelli venduti. Anzi su un nostro articolo abbiamo visto come, secondo le indiscrezioni, quest’anno si dovrebbero vendere all’incirca 4,7 milioni di pezzi. Sarebbe meno della metà degli 11milioni di biglietti disponibili. Dunque, anche in questo caso le nostre probabilità di vincita salgono e molto di più rispetto al caso a). Facciamo un esempio: ipotizziamo di aver comprato 10 tagliandi e che la sera del 6 scopriamo sono stati venduti solo 5 milioni di biglietti. Calcoli:

10 biglietti nostri : 5.000.000 biglietti venduti = 0,0002%.

Insomma, non è come urlare “ho vinto!”, ma è una probabilità anni luce migliore della precedente, anche se bassissima;

c) ricordarsi che, aldilà del primo premio, ne esistono altri 4 della “Prima Categoria” (quelli quasi tutti milionari). Poi esistono decine e decine di premi intermedi e molti di più premi c.d. minori (qui al link per i dettagli del gioco e dei premi).

Ancora, ricordiamo che sono stati già estratti i premi giornalieri assegnati nella trasmissione televisiva collegata. Dunque, se si cumulano tutte queste possibilità di vincita aggiuntive si scopre infine che vincere i 5 milioni è, a dir poco, durissima. Mentre le probabilità di portare a casa uno qualsiasi degli altri premi ha percentuali sì basse, ma “più umane” rispetto a quelle del primo premio.

Ecco dunque illustrata qual è la probabilità di vincere i 5 milioni di euro della Lotteria Italia.