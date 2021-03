Oggi, giovedì 11 marzo, ci sarà la tanto attesa prima estrazione della lotteria degli scontrini. In palio 100mila euro per 10 fortunati acquirenti. Che in queste ultime ore si saranno chiesti: ma qual è la probabilità di vincere 100.000 euro della lotteria degli scontrini a marzo 2021? Scopriamolo.

I premi in palio alla lotteria degli scontrini

Anzitutto ricordiamo quali sono i premi in palio. Si tratta per l’esattezza di 10 premi da centomila euro l’uno che andranno ad altrettanti acquirenti. A cascata, questi 10 consumatori faranno vincere un premio da 20.000 euro ai rispettivi esercenti presso cui è stata effettuata la transazione.

Questo meccanismo dei premi mensili andrà avanti per un po’. Poi dal prossimo 10 giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali. In questo caso i premi saranno 15 da 25mila euro l’uno per chi compra, ed altrettanti, ma da 5.000 euro l’uno, per i venditori.

Infine nel 2022 dovrebbe arrivare l’estrazione più agognata, quella da 5milioni di euro in palio per un solo scontrino fortunato. Mentre sarà di 1 milione il premio per l’esercente che l’avrà emesso.

Ma qual è la probabilità di vincere 100.000 euro della lotteria degli scontrini a marzo 2021?

A questo punto mettiamo mano ai calcoli e vediamo qual è la probabilità di vincere gli ambiti 100mila euro. Si tratta di mettere a rapporto i casi favorevoli su tutti i casi possibili.

Scendendo nel pratico, poniamo al numeratore il totale dei premi in palio, 10. Al denominatore invece collochiamo il totale degli eventi possibili, cioè il cumulo di tutti i ticket virtuali generati nel mese di febbraio. Secondo quanto riferito dalla sottosegretaria al MEF, Maria Cecilia Guerra, durante il question time in Commissione Finanze, ben 542 milioni.

Quindi avremo: 10 ∶ 542.000.000 = 0,0000000184 ≅ 0,0000018%

Insomma, si tratta di probabilità letteralmente risicate. Ovviamente questa è la probabilità di vincita legata solo a quest’estrazione. Alle successive infatti, salvo pure coincidenze della vita, il numero degli scontrini emessi sarà verosimilmente differente dall’attuale.

Mai perdere la speranza!

Tuttavia, ci sono altri due punti da tenere a mente.

Il primo rimanda al numero degli scontrini posseduti. Se per esempio la famiglia del signor Mario Rossi disponesse di 1.000 ticket virtuali, allora quella probabilità salirebbe. Passando, per la precisione, al ≅0,0018%.

Si tratta di una probabilità nettamente migliore della precedente.

La seconda considerazione rimanda invece alla speranza che, notoriamente, è sempre l’ultima a morire. Nella fattispecie infatti i biglietti virtuali non vincenti di febbraio e di tutti i mesi a venire daranno modo di partecipare all’estrazione annuale da 5milioni di euro.

Abbiamo dunque risposto al quesito: ma qual è la probabilità di vincere 100.000 euro della lotteria degli scontrini a marzo 2021?