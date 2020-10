Ecco qual è la nuova regione italiana dove è possibile comprare case storiche a 1 euro. Risale giusto a qualche giorno fa l’approvazione del regolamento comunale per la compravendita di case storiche a 1 euro. Sono infatti circa un centinaio gli immobili ormai in stato di abbandono a cui l’amministrazione comunale intende dare nuova vita. Il tutto si è reso possibile grazie ovviamente alla disponibilità dei proprietari. Senza infatti la loro manifestazione d’interesse alla cessione dei suddetti immobili, tutta l’operazione non sarebbe stata possibile. Un’altra realtà dunque della nostra bella nazione su cui s’intende investire per ripopolare le zone del centro storico. Vediamo ora quindi qual è la nuova regione italiana dove è possibile comprare case storiche a 1 euro.

Area geografica

L’area geografica che si apre al progetto di case a 1 euro che ormai da anni sta interessando sempre nuove zone, si trova nella piccola regione del Molise. Con precisione si tratta del Comune di Castropignano in provincia di Campobasso e della frazione limitrofa di Roccaspromonte. Un programma, stando ai rumors pervenuti, molto atteso da una buona fetta dei cittadini del molisano. L’intento che l’amministrazione comunale si prefigge è quello di ripopolare il centro storico del comune, più caratteristico, ma anche maggiormente in stato di abbandono. Un borgo di origine medievale inserito in un contesto noto per i celebri tratturi. Tra i più suggestivi, quello che va da Lucera a Castel di Sangro.

Regolamento di compravendita

Quello che il Comune ha approvato nei primi giorni di ottobre è un “Regolamento comunale per la cessione agevolata degli immobili ricadenti in territorio comunale”. Lo scopo del suddetto regolamento è in primis quello di valorizzare i beni immobili dell’area, così come sopra delimitata. Poi quello di semplificare e razionalizzare, al massimo, il procedimento di mediazione tra le parti interessate alla compravendita. Il regolamento mira, altresì, a valorizzare il settore turistico-ricettivo e a sviluppare nuovi insediamenti abitativi.

Sul fronte delle parti acquirenti si chiede ovviamente il rispetto di precisi impegni, tra cui la ristrutturazione degli immobili, la presentazione di un progetto e un termine perentorio entro cui iniziare i lavori. Il tutto a partire dal momento del rilascio della concessione edilizia. Il Comune, poi, come è ormai prassi in tutte le zone d’Italia aderenti al progetto di case a 1 euro, richiede la stipula di una polizza a proprio favore a garanzia della reale effettuazione dei lavori

Riferimenti di contatto

Per prendere visione di tutti i dettagli, si consiglia di andare direttamente sulla pagina web del Comune di Castropignano. Quanto ai riferimenti di contatto, sono i seguenti:

a) Comune di Castropignano Via Marconi, n.1 – 86010 Castropignano (CB);

b) e-mail: comune.castropignano@libero.it;

c) Tel. +39 0874 503132.

