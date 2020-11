A casa è normale cambiare le lampadine per vari motivi. Magari una si fulmina oppure si rompe. Quindi sarà necessario andare al supermercato a comprarne una nuova. Ma qual è la lampadina più conveniente per casa?

Di lampadine ne esistono veramente tante e ovviamente di varie misure a seconda del supporto. Le abat-jour che si trovano sul comodino avranno bisogno di una lampadina più piccola rispetto ad un lampadario, che deve illuminare tutta la sala da pranzo. Le lampadine, oltre per dimensione, si differenziano anche per intensità e per classe di risparmio. Ad esempio ci sono quelle ad alto voltaggio e quelle a basso voltaggio, ma solo una è quella che permette un risparmio più alto.

Qual è la lampadina più conveniente per casa?

Sul mercato esistono molte tipologie di lampadine. Quelle più famose sono a LED, alogena, fluorescente compatta e a incandescenza. Ognuna di queste a una tecnologia diversa e ovviamente un risparmio energetico diverso.

Alogena e a incandescenza

Ad esempio quella a incandescenza è quella che consuma di più e la diretta erede di questa lampadina è quella alogena. Sul mercato si possono trovare due tipologie di lampadine alogene quelle a bassa tensione e quella a tensione di rete.

Fluorescente compatta

La lampadina fluorescente compatta invece funziona ancora in modo diverso, perché è una lampadina a scarica dove l’emissione di luce è indiretta grazie all’utilizzo di un materiale fluorescente.

LED

La lampadine che permette un risparmio maggiore nelle abitazioni è quella a LED, dove il risparmio può arrivare fino all’80%. Componente importante delle lampadine LED è che non si spengono da sole improvvisamente, quindi non si bruciano, ma si andranno a spegnere piano piano. Il prezzi delle lampadine LED sono leggermente più alti rispetto alle altre, però si avrà una significativa riduzione della spesa in bolletta.

