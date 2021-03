Che vita sarebbe senza zucchero? Così come per il sale, i cibi senza questi ingredienti sarebbero a malapena degni di essere mangiati.

È anche vero, però, che un consumo eccessivo di entrambi provoca nel lungo periodo effetti collaterali da pagare a caro prezzo. Come in tutte le cose, una giusta misura aiuta a coniugare la soddisfazione di un bisogno con la salvaguardia del proprio benessere. A questo proposito, ci domandiamo allora: qual è la dose massima di zucchero da consumare quotidianamente?

Le indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

L’OMS, Autorità mondiale di riferimento nel campo sanitario, ha indicato da parte sua la soglia massima. La soglia che risponde alla domanda “qual è la dose massima di zucchero da consumare quotidianamente?” è 25 grammi. 25 grammi di zucchero corrispondono più o meno a 5 cucchiaini di zucchero al dì.

Tale quantità non dovrebbe superare in ogni caso il 5% dell’apporto energetico totale giornaliero. I valori sono riferiti tanto agli adulti quanto ai bambini. Attenzione però, in questo conteggio non vi rientra solo il comune zucchero da tavola. Nella dose indicata, infatti, vanno annoverati anche gli zuccheri contenuti nei cibi, come marmellate, succhi di frutta, e yogurt.

A titolo d’esempio, segnaliamo che una lattina di aranciata o di cola d 330 ml contiene ben 34 grammi di zucchero. Dunque, si evince facilmente come il consumo di una sola lattina oltrepassi abbondantemente la soglia indicata dall’OMS.

Ma vediamo altri esempi per chiarirci meglio le idee. Lo yogurt da bere, sicuramente gradevole al palato, non è certo consigliabile per chi presta attenzione alla linea e soprattutto alla salute. Una bottiglia di questa bevanda da 200 ml contiene oltre 24 grammi di zucchero.

Ma non limitiamoci alle bevande dolci che, ovviamente, contengono zucchero. L’oro bianco è contenuto anche in quei cibi che apparentemente dolci non sono. Così, guardando con attenzione l’etichetta della salsa di pomodoro, ci accorgeremo che all’interno di una bottiglia da 680 grammi ci sono tra i 3 e i 4 grammi di zucchero. A conti fatti, quasi un cucchiaino.

