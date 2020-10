Qual è la differenza tra sushi e sashimi nella cucina giapponese? Non sei mai riuscito a capire quali siano le principali differenze tra sushi e sashimi? In quest’articolo cercheremo di distinguere questi due piatti della cucina giapponese. Infatti, non tutto quanto il pesce crudo servito in questi ristoranti etnici può essere definito ”sushi”. Farlo è un errore.

Qual è la differenza tra sushi e sashimi nella cucina giapponese?

Il sushi

In giapponese, il termine usato per designare questo piatto significa ”aspro”. Il sushi è una pietanza a base di riso, che in Giappone non viene consumata quotidianamente rispetto a quanto si tende erroneamente a pensare. Infatti, è riservata ad alcune occasioni speciali. Esistono diverse tipologie di sushi, caratterizzate da altrettanti tipi di ripieni. A differenza del sashimi, il sushi impiega anche pesce cotto. Oltre ad essere maggiormente calorico. Per mangiarlo correttamente puoi usare anche solo le mani ma, se vuoi seguire l’etichetta giapponese, devi ingoiarlo in un sol boccone. Abitudine che in Italia sarebbe probabilmente considerata frutto di maleducazione.

Il sashimi

Il termine con cui è designato quest’alimento significa ”corpo infilzato”. Il sashimi non è considerato sushi in Giappone né ne è, come erroneamente si tende talvolta a designarlo, una tipologia. Semplicemente, è considerato un piatto diverso. La differenza principale e che salta subito all’occhio consiste nell’assenza di riso. Il sashimi è, banalmente, pesce. Senza avocado, senza philadelphia, senza ripieni. Consiste semplicemente in un carpaccio di pesce o, talvolta, di finissime strisce di carne. Seguendo l’etichetta giapponese, il sashimi deve essere mangiato rigorosamente con le bacchette e, così come il sushi, ingoiato in un sol boccone.

Quindi, come abbiamo potuto vedere esistono diverse differenze tra sushi e sashimi nella cucina giapponese. Se vuoi approfondire tematiche riguardanti quest’argomento, consulta quest’altro articolo riguardante gli errori commessi più spesso quando si mangia il sushi.