Abbiamo esaminato nel tempo diversi asset e mercati utilizzando varie metodologie di analisi. A partire dai metodi proprietari Magic Box e PLT. Ma anche metodi diversi, come quelli di Gann.

Ma oggi come si presenta la situazione?

Tra alti e bassi, complice anche la situazione internazionale e geopolitica, i mercati hanno dimostrato molta volatilità in questi ultimi tempi.

In molti si domandano, quindi, quanto segue.

Qual è il trend di lungo termine dei mercati azionari?

Una risposta particolarmente attendibile a tale domanda proviene proprio dal metodo proprietario PLT, cui prima accennavamo.

Si pensi, ad esempio, che dopo aver dato un segnale di rialzo di lungo nel 2009 su alcuni indici, DAX ed indici azionari statunitensi, tale metodo non ha più fornito alcun segnale di inversione di lungo. Nonostante alcune pesanti fasi di ribasso. A dimostrazione di tenere, come potremmo dire, il polso sulle indicazioni trend following.

Ovviamente non posso conoscere tutti i metodi di analisi tecnica esistenti al mondo, ma chi può affermare di possedere un metodo con analoghi risultati?

Nella seguente analisi usiamo quindi tale metodo, al fine di analizzare il trend di lungo termine.

Metodo costituito da un sequential setup

Tale metodo si compone di due segnali. Un primo segnale non indica ancora una inversione del trend, ma è solo un alert che qualcosa potrebbe cambiare.

Poi, se a tale primo segnale ne segue un altro, allora e solo allora viene confermata l’inversione.

Quindi, qual è il trend di lungo termine? Facciamo seguire un’analisi di alcuni mercati, indicando se il precedente trend sia rialzista o ribassista e se sia stato fornito un eventuale alert o un segnale di inversione di tale trend.

DAX

Trend in corso rialzista. Se la chiusura di marzo sarà inferiore a 14.818, interverrà alert di possibile inversione, poi da eventualmente confermare con successivo segnale.

S&P 500

Trend in corso rialzista. Se la chiusura di marzo sarà inferiore a 4.278, interverrà alert di possibile inversione, poi da eventualmente confermare con successivo segnale.

NIKKEI 225

Trend in corso rialzista. Se la chiusura di marzo sarà inferiore a 27.293, interverrà alert di possibile inversione, poi da eventualmente confermare con successivo segnale.