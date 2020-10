Si avvicina il 31 ottobre, ovvero la notte di Halloween. La ricorrenza ha origini celtiche, ma è ormai diffusa e festeggiata in molti Paesi. Quest’anno, la festa si arricchisce di un evento speciale: la luna blu. Ma di cosa si tratta esattamente? E qual è il significato esoterico della luna blu di Halloween 2020?

Cos’è esattamente la luna blu

Nonostante il Covid abbia imposto un freno ai festeggiamenti, quest’anno la notte di Halloween sarà comunque speciale. Infatti, si verificherà un fenomeno astronomico che non coincideva con la notte di Ognissanti dal 1944. Questa circostanza non si ripeterà più fino al 2077. Si tratta della cosiddetta luna blu. Il termine indica la rara occasione in cui è possibile ammirare due lune piene nello stesso mese. Lo spettacolo sarà visibile in tutti i fusi orari. La luna sarà inoltre particolarmente visibile e luminosa.

Attenzione, tuttavia, a non farsi ingannare dal nome. Il satellite del nostro Pianeta non splenderà davvero di luce blu. Ma perché, allora, questo nome curioso? Il termine deriva dall’espressione inglese “once in a blue moon”, che letteralmente significa “una volta ogni luna blu”. Questa frase viene usata per indicare un evento particolarmente raro. Ma, al di là dell’origine del nome, in molti si chiedono: qual è il significato esoterico della luna blu di Halloween 2020?

Il significato magico

La rarità del fenomeno della luna blu ha portato ad attribuirle poteri particolari. C’è chi la associa a uno stato di malinconia: “avere la luna blu” significherebbe essere tristi. Ma c’è anche chi vi vede un significato esoterico. In particolare quest’anno: la luna sarà infatti nel segno del toro, con il Sole in Scorpione. Secondo l’astrologa Narayana Montúfar, queste circostanze creeranno una particolare energia spirituale. Il suo consiglio è quello di sfruttare il fenomeno dedicando del tempo a se stessi. Magari per manifestare i propri obiettivi. O per riconnettersi col proprio intuito. Un suggerimento valido per tutti, che si creda nella magia degli astri o meno.

Approfondimento

