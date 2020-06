Qual è il segreto per non ingrassare? Saper abbinare gli alimenti

Alle volte ci si rivolge a priori a dietologi e specialisti perché non riusciamo a perdere peso, pur seguendo una dieta bilanciata e non dandoci alla pazza gioia a tavola. Fare sport, non fumare, non bere superalcolici sono i dettami per non aumentare di peso, ma sorge spontanea la domanda. Qual è il segreto per non ingrassare? Saper abbinare gli alimenti. Proprio qui sta la differenza, perché, nell’abitudine della tavola, magari abbiniamo quotidianamente alimenti nocivi in questo senso.

Alcuni accorgimenti innanzitutto

Abbinare gli alimenti in modo corretto, consentirà di evitare di prendere peso e picchiarci con la bilancia, ma, non solo perché otterremo questi benefici:

– Sentiremo meno sonnolenza e avremo più energia da spendere

– Raggiungeremo più velocemente e facilmente il peso forma. Soprattutto saremo in grado di mantenere la linea desiderata

– Il nostro intestino sarà più protetto e quindi più attivo

– Diremo addio ad acidità di stomaco, aerofagia e flatulenza

Quando non ce lo saremmo mai aspettati

Qual è il segreto per non ingrassare? Saper abbinare gli alimenti, anche quando scopriremo delle vere e proprie sorprese. Cosa non bisogna abbinare:

– Melone e anguria vanno separati dagli altri cibi

– Il latte è un alimento completo e calorico, non va assunto all’americana a pranzo con la carne

– Carne, pesce e uova non assieme agli amidi perché rallentano metabolismo e digestione

– La frutta a fine pasto perché i suoi zuccheri fermentano nello stomaco

– Bere poca acqua ai pasti perché gonfia e annulla il beneficio dei succhi gastrici che sarebbero destinati solo all’eliminazione di grassi e tossine

Qualche consiglio spiccio alla fine

Per evitare acidità, reflusso e pesantezza, ricordiamoci anche di evitare di bere succhi di frutta mentre mangiamo. Di non abbinare legumi e carne, di bere il caffè amaro se concludiamo il pasto con angurie o meloni, già molto zuccherati!