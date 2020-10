Qual è il segreto delle coppie felici e che durano a lungo? Ti sei mai posto questa domanda? Lungi dal credere che possano esistere persone perfette e dunque relazioni perfette ma capita di incontrare coppie che sembrano avvolte da un’aura magica. Hanno sinergia, armonia, equilibrio e complicità. Stanno bene e funzionano. Che stregoneria è mai questa?

Giorno dopo giorno

Sappiamo che per star bene in coppia non è sufficiente piacersi e neppure innamorarsi. Che si tratti di colpo di fulmine, di un legame di amicizia che diventa romantico, o di sentimenti cresciuti a distanza, non importa. Perché duri e funzioni, il rapporto va costruito giorno dopo giorno.

Quando riesce, non ne giova soltanto la diade. Stare bene in relazione aiuta anche a crescere individualmente e a raggiungere i successi personali. E viceversa.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Si sente spesso parlare di impegno, dedizione, di alimentare la fiamma. Tutto questo, però, non dovrebbe risultare uno sforzo immane, andando a scalfire la gioia di stare insieme. Dovrebbe essere un lavoro di squadra che, anche durante le difficoltà, ciascun partner si senta motivato a portare avanti.

Qual è il segreto delle coppie felici? Serve motivazione a nutrire in modo autonomo il rapporto

Tra le pubblicazioni più interessanti sull’argomento ce n’è una apparsa sulla rivista accademica Journal of Personality nell’agosto 2019. È il frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori dei dipartimenti di psicologia della McGill e della Concordia University di Montreal.

Hanno esaminato 153 coppie per un anno, esplorando come la motivazione individuale influisse sul benessere del singolo, sul successo professionale e sulla soddisfazione di entrambi. In più hanno indagato il ruolo di mediazione degli obiettivi condivisi all’interno della coppia.

Lo studio parla di “motivazione autonoma”. È quella che spinge a contribuire autonomamente alla relazione, senza sentirsi vincolati a obblighi e aspettative familiari o sociali.

Gli studiosi hanno osservato che le motivazioni relazionali del singolo si accompagnano al successo nel raggiungimento degli obiettivi, sia personali che comuni. A sua volta questo determinava un aumento del benessere soggettivo e della soddisfazione nei confronti della relazione. La condivisione di obiettivi comuni accresceva i precedenti aspetti: la motivazione autonoma, il benessere individuale, il successo e l’appagamento di entrambi.

Facciamo un esempio

Vuoi sapere qual è il segreto delle coppie felici ma il discorso sulla motivazione autonoma e gli obiettivi comuni ti sembra troppo astratto? Possiamo fare un esempio pratico.

Mettiamo che uno dei due piccioncini abbia bisogno di mettersi a dieta. Il compagno o la compagna potrebbe continuare a fargli trovare la casa piena di dolci e tentazioni proibite, mangiandoli davanti ai suoi occhi. Oppure, sostenere l’altro/a incoraggiando e proponendo di preparare insieme dei pasti più salutari. Questo è solo un esempio semplice, il concetto è far sì che nella relazione si sia invogliati a migliorarsi e a sostenersi a vicenda. Ad essere condivisi possono essere l’impegno nello studio, nella carriera, la crescita personale in qualsiasi campo della vita.

La decisione a stare in una relazione sprona ciascuno a farla funzionare, e insieme stimola la crescita personale. Con il raggiungimento di obiettivi comuni cresce e si evolve anche la coppia.

Aumentando il benessere per entrambi, i due saranno sempre più motivati ad impegnarsi nel loro rapporto. È un circolo virtuoso, insomma. Sembrerebbe quasi facile…