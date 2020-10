Sul finire del 2019, a Palazzo Mezzanotte di Milano, sede della Borsa Italiana, si è tenuta la cerimonia per l’assegnazione dei Premi “Eccellenze d’impresa 2019”. Tra le aziende premiate, quelle che si sono distinte per prestazioni straordinarie. Tra le eccellenze italiane ce n’è una che si è aggiudicata il premio per la categoria “Crescita e Sostenibilità”. Vediamo quindi qual è il pastificio italiano che adotta una linea di grano sanificato da batteri micotossine e muffe.

La menzione speciale

Nella menzione speciale sta scritto quanto segue: “La Molisana è una delle aziende […] con una filiera tutta italiana, a partire dalle materie prime. Grazie a costanti investimenti in tecnologia e a una forte propensione all’innovazione di prodotto, La Molisana ha messo a segno una crescita con un incremento solo nel 2019 del 25% diventando il quinto pastificio italiano, grazie anche a un export verso 80 Paesi del mondo, pari al 32% del fatturato”. Ed infatti è proprio del pastificio “La Molisana” di Campobasso che si sta parlando. Un trend di crescita che, peraltro, anche in questo tempo di generale crisi, non accenna ad arrestarsi. Vediamo quindi quali sono gli assi nella manica che rendono apprezzato il prodotto anche all’estero.

Qual è il pastificio italiano che adotta una linea di grano sanificato da batteri micotossine e muffe

Uno tra i fiori all’occhiello su cui l’azienda ha investito, è il metodo di decorticazione del grano duro. La linea prescelta per raggiungere il risultato è quella tradizionale a pietra. La decorticazione a pietra, viene spiegato a chiare lettere, avviene all’inizio del processo tradizionale di molitura. Una sorta di trattamento preventivo a cui si sottopone il grano, prima della macinatura. Ed è proprio grazie alla decorticazione a pietra, che si rimuove buona parte della crusca e della carica batterica, contenuta negli strati più esterni. La rimozione si realizza grazie all’azione abrasiva, effettuata tra due pietre da macina, sulla superficie esterna dei chicchi.

La pasta

Il risultato delle scelte adottate, cioè della filiera 100% made in Italy, e della decorticazione a pietra, rende il prodotto naturale e dagli elevati standard di sicurezza. Non è quindi un caso che sui pacchi di pasta compaia il logo “Food Safety” che garantisce il rispetto di standards di qualità e sicurezza alimentare. Ed infatti è espressamente scritto che si ha “riduzione di micotossine, batteri e muffe”. Ecco quindi perché la pasta “La Molisana” risponde ad elevati parametri nutrizionali-salutistici e di sicurezza alimentare.