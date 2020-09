Qual è il modo migliore perché i nostri figli ci ascoltino?

I nostri ragazzi a malapena ci ascoltano? Non sappiamo bene come fare per avere la loro attenzione? Qui troviamo qualche consiglio per migliorare il dialogo con i nostri figli.

È sufficiente essere genitori perché nostro figlio ci ascolti?

I ragazzi crescono e le loro esigenze anche, sia economiche sia umane. Una volta lasciata la pubertà, si avviano velocemente verso l’età adulta. Non sono ancora degli uomini fatti con tutte le responsabilità della vita connesse, eppure già in qualche modo si sentono tali. Erroneamente, si pensa che il fatto di essere genitori, automaticamente ci dia la loro attenzione e invece le cose non sono più come quando erano bambini.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il marchio dell’aggressività e della tensione

Spesso nei film si vedono scene in cui il ragazzo che non vuole ascoltare, viene aggredito verbalmente dal padre o dalla madre e la risposta non può essere che allo stesso livello. Nei film ci devono essere sempre dei momenti di climax, in cui la tensione sale, fino al punto che poi esplode. In molti casi, purtroppo, questa è anche la falsariga dei rapporti reali. Sembra che oggi il modo per parlare tra genitori e figli sia quello di esprimere una certa aggressività.

Qual è il modo migliore perché i nostri figli ci ascoltino?

Prima di tutto, non è importante il che cosa si stia discutendo ma piuttosto il come lo si stia facendo. Quando si parla, prestiamo attenzione al tono della voce. Quando parliamo ai nostri figli delusi, arrabbiati, nervosi, il tono di voce deve essere pacato e calmo. La nostra voce se vuole trasmettere tranquillità, deve essere tranquilla. Se vuole rassicurare, non deve mostrare preoccupazione.

Per questo motivo, è importante che si trasmetta ai figli un clima di calma, prima ancora che preoccuparsi di cercare una risposta concreta al problema. Che ascoltino o no al momento e senza dire molte cose, i nostri ragazzi elaborano sempre le risposte dei genitori e spesso riflettono su di esse in un secondo momento. Ecco qual è il modo migliore perché i nostri figli ci ascoltino e migliori il dialogo con loro.

E qui qualche consiglio da dare ai nostri figli per il rientro scolastico.